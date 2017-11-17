Лянкэ: Условия для макрофинансовой помощи ЕС будут выполнены в ноябре

Вице-председатель парламента Юрие Лянкэ отметил, что для предоставления первого транша макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза, Республика Молдова должна выполнить десять технических условий. Лидер ЕНПМ утверждает, что эти условия будут выполнены до конца ноября. Юрие Лянкэ отметил, что помимо макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро, обсуждается и вопрос о других почти 50 млн. евро для поддержки бюджета в различных областях.

Директор Института рыночной экономики Роман Киркэ отметил, что, скорее всего, международные организации будут требовать оценки внедрения рекомендаций Венецианской комиссии, которые будут сделаны в свободной форме и с учетом уровня отношений с Республикой Молдова. По его словам, из 100 миллионов, 60 миллионов будут выделены в виде кредита, а 40 миллионов составят гранты, которые будут использоваться в качестве прямой бюджетной поддержки. «Эти деньги менее критичны, чем средства, которые нужны были Республике Молдова в 2016 году, в период стабилизации. Соответственно, Молдова теперь имеет более диверсифицированную корзину финансовых вливаний. Даже если теоретически допустить, что этот инструмент не доступен, Республика Молдова не пострадает серьезно в результате недостатка этих средств», — сказал Роман Киркэ.