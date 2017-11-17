Лянкэ: Условия для макрофинансовой помощи ЕС будут выполнены в ноябре
Технические условия макрофинансовой поддержки со стороны ЕС будут выполнены до конца ноября.
Технические условия макрофинансовой поддержки со стороны ЕС будут выполнены до конца ноября.
Технические условия макрофинансовой поддержки со стороны ЕС будут выполнены до конца ноября.
Об этом заявил
Директор Института рыночной экономики Роман Киркэ отметил, что, скорее всего, международные организации будут требовать оценки внедрения рекомендаций Венецианской комиссии, которые будут сделаны в свободной форме и с учетом уровня отношений с Республикой Молдова. По его словам, из 100 миллионов, 60 миллионов будут выделены в виде кредита, а 40 миллионов составят гранты, которые будут использоваться в качестве прямой бюджетной поддержки. «Эти деньги менее критичны, чем средства, которые нужны были Республике Молдова в 2016 году, в период стабилизации. Соответственно, Молдова теперь имеет более диверсифицированную корзину финансовых вливаний. Даже если теоретически допустить, что этот инструмент не доступен, Республика Молдова не пострадает серьезно в результате недостатка этих средств», — сказал Роман Киркэ.
Директор Института рыночной экономики добавил, что Республика Молдова получит эти деньги, потому что формальные решения были приняты на всех уровнях.