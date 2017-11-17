Эти дома не для показухи: Мирзиёев приехал на открытие новостроек

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 ноября осмотрел новостройки в Сергелийском районе Ташкента.

На площади в 13 гектаров построены 66 многоэтажных домов. 1-, 2- и 3-комнатные квартиры в них предоставляются населению на основе льготных кредитов. Рядом с домами возведены детский сад на 240 мест, общеобразовательная средняя школа на 630 ученических мест, семейная поликлиника № 61, крытый плавательный бассейн, отделение милиции, почта и книжный магазин, места для отдыха и досуга, детские площадки, автомобильные стоянки, проложены велодорожки.

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Кроме того, на массиве организована сеть услуг и сервиса, созданы новые рабочие места. Особо отмечается, то новые дома построены в срок меньше, чем за год, передает пресс-служба президента Узбекистана.

«Эти дома мы строим не для показухи, а с думой об интересах населения. Следовательно, здания следует строить в соответствии с современными требованиями», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В ноябре прошлого года принята совершенно новая программа, в соответствии с которой в течение 5 лет в каждом районе столицы будут построены по 20, всего более двухсот 7- и 9-этажных домов, новые жилые массивы будут обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой, подключены к инженерным сетям, прилегающая территория будет благоустроена.

На встрече с новоселами глава государства отметил, что актуальным также является вопрос обеспечения работой переезжающих сюда людей.

«Важно, чтобы возводимые предприятия и производственные объекты находились недалеко от этих домов», — сказал глава государства.