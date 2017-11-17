Лукашенко примет участие в торжественном открытии завода «Белджи» под Борисовом

Источник: БЕЛТА

Глава государства посетит завод СЗАО «Белджи» и примет участие в его торжественном открытии. На церемонии будут присутствовать ряд должностных лиц страны, руководство завода и крупнейших китайских компаний.

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Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона, выполнении его поручений по организации производства по сборке легковых автомобилей, организационно-технологической структуре СЗАО «Белджи», производственном, финансово-экономическом состоянии и перспективах развития предприятия.

Александр Лукашенко также ознакомится с современными технологическими процессами сварки, сборки и покраски автомобилей, выставкой выпускаемых и планируемых к производству моделей.

В соответствии с указом № 35 от 16 января 2014 года между СЗАО «Белджи» и китайской корпорацией CITIC Construction был подписан контракт о строительстве завода легковых автомобилей на территории Борисовского района.

Для компании Geely это был первый проект строительства завода полного цикла за рубежом, а для компании CITIC Construction — первый крупный объект в области автомобилестроения. Практически за 2,5 года был построен завод мощностью 60 тыс. автомобилей в год. И если на старой площадке в Борисове это была технология крупноузловой сборки с небольшим количеством операций, то сегодня белорусские специалисты освоили технологию сварки кузова, его окраски и сборки автомобиля.