Лукашенко примет участие в торжественном открытии завода «Белджи» под Борисовом
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Минскую область, сообщили БЕЛТА в
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Минскую область, сообщили БЕЛТА в
Глава государства посетит завод СЗАО «Белджи» и примет участие в его торжественном открытии. На церемонии будут присутствовать ряд должностных лиц страны, руководство завода и крупнейших китайских компаний.
Президенту доложат о
Александр Лукашенко также ознакомится с современными технологическими процессами сварки, сборки и покраски автомобилей, выставкой выпускаемых и планируемых к производству моделей.
В соответствии с указом № 35 от 16 января 2014 года между СЗАО «Белджи» и китайской корпорацией CITIC Construction был подписан контракт о строительстве завода легковых автомобилей на территории Борисовского района.
Для компании Geely это был первый проект строительства завода полного цикла за рубежом, а для компании CITIC Construction — первый крупный объект в области автомобилестроения. Практически за 2,5 года был построен завод мощностью 60 тыс. автомобилей в год. И если на старой площадке в Борисове это была технология крупноузловой сборки с небольшим количеством операций, то сегодня белорусские специалисты освоили технологию сварки кузова, его окраски и сборки автомобиля.
Вся инфраструктура завода может обеспечить выпуск до 120 тыс. автомобилей в год. С учетом этого возможно расширение производственных площадей от действующих в два раза. Наличие существующей инфраструктуры и резервных площадей на территории предприятия также позволяет организовать новые производства.