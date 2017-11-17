Врио вице-губернатора Дмитрий Овчинников уходит в Самарский университет
Врио
Врио
«Да, я написал заявление. Решение по нему будет принято главой региона сегодня», — сообщил Дмитрий Овчинников.
Также он рассказал, что дальнейшую карьеру продолжит в «своей любимой отрасли образования», заняв должность первого проректора Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва.
«Сегодня принято соответствующее решение на ученом совете Самарского университета», — сообщил Дмитрий Овчинников.