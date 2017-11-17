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13:32 (мск), источник: Volga News

Врио вице-губернатора Дмитрий Овчинников уходит в Самарский университет

Врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников написал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию он подтвердил Волга Ньюсу лично.

Источник: Reuters

«Да, я написал заявление. Решение по нему будет принято главой региона сегодня», — сообщил Дмитрий Овчинников.

Также он рассказал, что дальнейшую карьеру продолжит в «своей любимой отрасли образования», заняв должность первого проректора Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва.

«Сегодня принято соответствующее решение на ученом совете Самарского университета», — сообщил Дмитрий Овчинников.

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