Сергей Левченко поручит Минздраву провести ремонт поликлиники на улице Бурлова в Иркутске

Источник: РИА "Новости"

Об этом глава региона заявил на встрече, которая прошла в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, сегодня, 17 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.

В мероприятии приняли участие более 100 человек — студенты и преподаватели иркутских вузов, молодые ученые, активисты органов студенческого самоуправления, бойцы студенческих отрядов, лидеры молодежных общественных объединений, участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. Модератором встречи выступил министр по молодежной политике региона Александр Попов.

Студенты задали главе региона множество вопросов. В частности, их интересовало, когда будет отремонтирована поликлиника № 11 Иркутска и ее филиал на улице Бурлова, за которым закреплена большая часть студентов. Кроме того, было предложено разработать областную программу оздоровления студентов. Интересовались молодые люди также вопросами, связанными с социальными стипендиями и стипендиями губернатора, скидками для студентов на проезд в пригородных поездах. Сергей Левченко пообещал дать соответствующие поручения министерствам и ведомствам, чтобы проблемные вопросы были по возможности оперативно решены.

«Иркутск — студенческий город, здесь учатся около 72 тысяч человек не только из нашего региона, но и из соседних. Правительство региона осознает, насколько важно создать хорошие условия для молодых людей, чтобы они не только получали здесь образование, но остались трудиться. Согласен, поликлиника на улице Бурлова требует ремонта, но, к сожалению, не подготовлена соответствующая документация. Я поручу министерству здравоохранения в 2018 году провести дооснащение и косметический ремонт учреждения с тем, чтобы в 2019 году вплотную заняться его реконструкцией», — сказал Сергей Левченко.

Студенты не только говорили о проблемах — они поделились с главой региона своими предложениями о пополнении кадрового резерва области за счет перспективной и активной молодежи, которая достигла успехов не только в учебе, но и в научной деятельности, и в общественной работе.

Председатель молодежного правительства Иркутской области Артем Миронов отметил, что этот вопрос уже в ближайшее время будет оформлен в виде законодательной инициативы. В стадии разработки находится еще один законопроект, авторами которого стали иркутские студенты. Этот документ, в случае его принятия, позволит бойцам студенческих строительных отрядов заниматься в вузах по индивидуальным графикам.

Несколько вопросов было связано с проведением Международного молодежного форума «Байкал» и участием иркутских студентов в финале Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Александр Попов подчеркнул, что во многих вузах студенты самостоятельно разрабатывают и реализуют интересные и полезные для общества проекты.

«Есть активные ребята, которые успевают не только осваивать учебную программу, но и заниматься с детьми, участвовать в волонтерских программах, связанных, в том числе, и с патриотической тематикой», — отметил министр.