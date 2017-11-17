Сергей Левченко поручит Минздраву провести ремонт поликлиники на улице Бурлова в Иркутске
Губернатор Приангарья Сергей Левченко поручит министерству здравоохранения в 2018 году провести дооснащение и косметический ремонт на улице Бурлова в Иркутске.
Губернатор Приангарья Сергей Левченко поручит министерству здравоохранения в 2018 году провести дооснащение и косметический ремонт на улице Бурлова в Иркутске.
Об этом глава региона заявил на встрече, которая прошла в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, сегодня, 17 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.
В мероприятии приняли участие более 100 человек — студенты и преподаватели иркутских вузов, молодые ученые, активисты органов студенческого самоуправления, бойцы студенческих отрядов, лидеры молодежных общественных объединений, участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. Модератором встречи выступил министр по молодежной политике региона Александр Попов.
Студенты задали главе региона множество вопросов. В частности, их интересовало, когда будет отремонтирована поликлиника № 11 Иркутска и ее филиал на улице Бурлова, за которым закреплена большая часть студентов. Кроме того, было предложено разработать областную программу оздоровления студентов. Интересовались молодые люди также вопросами, связанными с социальными стипендиями и стипендиями губернатора, скидками для студентов на проезд в пригородных поездах. Сергей Левченко пообещал дать соответствующие поручения министерствам и ведомствам, чтобы проблемные вопросы были по возможности оперативно решены.
«Иркутск — студенческий город, здесь учатся около 72 тысяч человек не только из нашего региона, но и из соседних. Правительство региона осознает, насколько важно создать хорошие условия для молодых людей, чтобы они не только получали здесь образование, но остались трудиться. Согласен, поликлиника на улице Бурлова требует ремонта, но, к сожалению, не подготовлена соответствующая документация. Я поручу министерству здравоохранения в 2018 году провести дооснащение и косметический ремонт учреждения с тем, чтобы в 2019 году вплотную заняться его реконструкцией», — сказал Сергей Левченко.
Председатель молодежного правительства Иркутской области Артем Миронов отметил, что этот вопрос уже в ближайшее время будет оформлен в виде законодательной инициативы. В стадии разработки находится еще один законопроект, авторами которого стали иркутские студенты. Этот документ, в случае его принятия, позволит бойцам студенческих строительных отрядов заниматься в вузах по индивидуальным графикам.
Несколько вопросов было связано с проведением Международного молодежного форума «Байкал» и участием иркутских студентов в финале Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Александр Попов подчеркнул, что во многих вузах студенты самостоятельно разрабатывают и реализуют интересные и полезные для общества проекты.
«Есть активные ребята, которые успевают не только осваивать учебную программу, но и заниматься с детьми, участвовать в волонтерских программах, связанных, в том числе, и с патриотической тематикой», — отметил министр.
Одному из таких активных молодых людей — волонтеру Николаю Кокорину — губернатор Сергей Левченко вручил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.