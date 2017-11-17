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12:40 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске сохранятся льготы для родителей дошколят

Решением городского Магнитогорского городского Собрания в следующем году на прежнем уровне останется льгота по родительской плате за присмотр и уход за детьми в детских садах.

«Полное освобождение от родительской платы для некоторых категорий граждан установлено на федеральном уровне, пояснил спикер Собрания Александр Морозов. — Дополнительно к этому городское Собрание ежегодно утверждает льготу по родительской плате в размере 50% для социально незащищенных граждан и по показаниям здоровья».

Категории получателей льготы не изменились. Льгота по родительской плате в размере 50% предоставляется малообеспеченным гражданам, состоящим на учете в управлении социальной защиты населения: участникам вооруженных конфликтов и воинам интернационалистам; родителям-инвалидам I и II группы; родителям или законным представителям детей с отклонениями в физическом и психическом развитии; многодетным; работникам муниципальных дошкольных учреждений.

Депутаты отметили также, что в Магнитогорске список категорий льготников шире, чем в других городах. «На уровне федерации уже установлена прогрессивная шкала компенсации для всех без исключения родителей: на первого ребенка — 20 процентов, на второго — 50, и на третьего — 70 процентов. А мы принимаем дополнительные к этому льготы».

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