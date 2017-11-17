В Магнитогорске сохранятся льготы для родителей дошколят

«Полное освобождение от родительской платы для некоторых категорий граждан установлено на федеральном уровне, пояснил спикер Собрания Александр Морозов. — Дополнительно к этому городское Собрание ежегодно утверждает льготу по родительской плате в размере 50% для социально незащищенных граждан и по показаниям здоровья».

Категории получателей льготы не изменились. Льгота по родительской плате в размере 50% предоставляется малообеспеченным гражданам, состоящим на учете в управлении социальной защиты населения: участникам вооруженных конфликтов и воинам интернационалистам; родителям-инвалидам I и II группы; родителям или законным представителям детей с отклонениями в физическом и психическом развитии; многодетным; работникам муниципальных дошкольных учреждений.