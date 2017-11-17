Сергей Ерёмин назначил ответственных за благоустройство в городе

Сергей Ерёмин подписал распоряжения о назначении двух руководителей структур мэрии. Со вчерашнего дня Игоря Титенкова на посту руководителя департамента городского хозяйства сменил Юрий Шестопалов. 43-летний чиновник пришел в мэрию из «Управления капитального строительства», где с 2014 года работал в должности заместителя начальника учреждения. До этого он год был главным инженером в проектном института «Красноярскгражданпроект» и три года работал в муниципальном «Центре недвижимости».