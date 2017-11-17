В Екатеринбурге избран новый состав Совета работающей молодежи
6 декабря состоятся выборы руководящего состава совета и обсуждение планов работы на 2018 год.
6 декабря состоятся выборы руководящего состава совета и обсуждение планов работы на 2018 год.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Новый состав участников Совета работающей молодежи избран в Екатеринбурге. Об этом АПИ сообщили в Комитете по молодежной политике Администрации города.
Совет работающей молодежи — это совещательный орган при Комитете по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга, в который входят молодые и активные специалисты предприятий и организаций всех районов уральской столицы. Членам совета предстоит решить немало задач и воплотить в жизнь проекты, направленные на реализацию молодежной политики.
Актуальными в деятельности Совета остаются вопросы профориентации на предприятии, развития
Уже 6 декабря состоятся выборы руководящего состава совета и обсуждение планов работы на 2018 год, в рамках конференции «Формы эффективного взаимодействия с объединениями работающей молодежи на предприятиях и в организациях Свердловской области». Конференция призвана стать новой площадкой обмена мнениями и идеями, опытом и инициативами, формирования и развития системы по работе объединениями работающей молодежи. К участию в конференции приглашаются представители предприятий и общественных организаций, заинтересованных в развитии молодежной политики на предприятиях.