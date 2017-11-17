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13:14 (мск), источник: Apiural.ru

В Екатеринбурге избран новый состав Совета работающей молодежи

6 декабря состоятся выборы руководящего состава совета и обсуждение планов работы на 2018 год.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Новый состав участников Совета работающей молодежи избран в Екатеринбурге. Об этом АПИ сообщили в Комитете по молодежной политике Администрации города.

Совет работающей молодежи — это совещательный орган при Комитете по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга, в который входят молодые и активные специалисты предприятий и организаций всех районов уральской столицы. Членам совета предстоит решить немало задач и воплотить в жизнь проекты, направленные на реализацию молодежной политики.

Актуальными в деятельности Совета остаются вопросы профориентации на предприятии, развития научно-технического творчества, поддержки молодых ученых и специалистов, проведения конкурсов мастерства среди рабочей молодежи, спортивных соревнований, укрепления отношений и обмена опытом между молодыми специалистами организаций, расположенных не только в Екатеринбурге, но и в других городах.

Уже 6 декабря состоятся выборы руководящего состава совета и обсуждение планов работы на 2018 год, в рамках конференции «Формы эффективного взаимодействия с объединениями работающей молодежи на предприятиях и в организациях Свердловской области». Конференция призвана стать новой площадкой обмена мнениями и идеями, опытом и инициативами, формирования и развития системы по работе объединениями работающей молодежи. К участию в конференции приглашаются представители предприятий и общественных организаций, заинтересованных в развитии молодежной политики на предприятиях.

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