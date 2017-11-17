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13:24 (мск), источник: Kazinform

Из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки увольняются госслужащие в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — На совете по этике в пятницу обсудили причины увольнения госслужащих в Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

За 10 месяцев этого года из системы государственной службы в местных исполнительных органах уволились 146 госслужащих, из них 65 занимали руководящие должности.
Лидируют по уровню чистой сменяемости город Петропавловск и районы Кызылжарский и М. Жумабаева. В Кызылжарском районе сменяемость самая высокая — 18,6% от штатной численности. Из госорганов Петропавловска уволились 24 человека, или 12,9% от штатной численности. Причины называют те же.

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По данным анкетирования, увольняются в основном из-за высокой загруженности, ненормированного рабочего дня. Госслужащие отмечают, что приходилось часто работать в выходные дни, при этом никаких доплат не было. Половина уволившихся госслужащих не видели перспектив для карьерного роста. Среди причин увольнений называли и неравномерное распределение обязанностей между сотрудниками.

Председатель совета по этике, руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Галым Турсунбаев поинтересовался у руководителей аппаратов, какую работу они проводят, чтобы остановить поток увольнений.

«Я понимаю, что работы много. Люди, наверное, не успевают ее завершать. Но своим требованием, чтобы они работали и в выходные дни, и вечерами, вы вынуждаете их увольняться. Проблема усугубляется. Люди увольняются и потому, что зарплата низкая. А вы еще вынуждаете их работать допоздна. Человек, который перегружен, работать эффективно не будет. Какие меры вы собираетесь принимать, чтобы чистая сменяемость не была такой высокой», — сказал Галым Турсунбаев.

Руководитель аппарата акима района Магжана Жумабаева Серик Макулов говорит, что продолжительность рабочего дня госслужащих контролирует лично.

«Мы проверяем, чтобы люди не работали после 18.30. Если такие факты есть, то берем объяснение. Сначала устно предупреждаем. У нас во всех госорганах нет фактов, чтобы работник задерживался. Мы заинтересованы, чтобы человек оставался у нас в районе», — заверил чиновник.

Руководитель аппарата акима Петропавловска Калия Туренова говорит, что стараются стимулировать молодых специалистов, в том числе обеспечением жильем. Но остановить текучесть кадров не получается, поскольку молодежь набирается опыта в горакимате и переходит на более оплачиваемые места либо уезжает в Астану.

Галым Турсунбаев отметил, что проблема высокой сменяемости кадров сохраняется не первый год и нужно находить пути ее решения.

«У нас есть районы, где чистая сменяемость составляет порядка 3%. Нужно работать в этом направлении. Проведите анализ: куда люди уходят, по каким причинам. Служба управления персоналом не должна проводить только техническую работу», — сказал глава департамента по делам госслужбы.

Члены совета по этике рекомендовали разработать и утвердить план мероприятий по недопущению роста чистой сменяемости на 2018 год, проанализировать распределение функциональных обязанностей между сотрудниками государственных органов и внести соответствующие изменения в должностные инструкции.

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