Крымские татары готовы рассказать ООН о соблюдении своих прав

Источник: РИА "Новости"

Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

«Я готов поехать и на площадку ООН и куда угодно и говорить правду о том, что происходит в Крыму», — сказал Билялов в ходе видеомоста в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

При этом он предложил организовать серию международных телемостов, на которых представители крымских народов могли бы донести до международного сообщества правду о реальной обстановке на полуострове и созданных для развития народов условиях.