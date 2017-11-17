Москва без турникетов: чем закончится очередное обещание облегчить жизнь пассажирам

Источник: РИА "Новости"

Власти Москвы пообещали сразу после Нового года убрать турникеты на входе в городских автобусах большой вместимости и в новых трехсекционных трамваях, чтобы сократить время на посадку и сделать ее более удобной для пассажиров. Об этом заявил вечером 16 ноября мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Московский градоначальник признал, что доходы от проезда в транспорте с турникетами на вход через переднюю дверь, примерно на четверть выше, чем там, где такие устройства не используются.

Несмотря на все риски, мы, тем не менее, примем решение и с 1 января 2018 года уберем турникеты из больших новых трамваев «Витязь» и автобусов особо большой вместимости. Сергей Собянин Мэр Москвы

«Вход во все двери в автобусах особо большой вместимости позволит увеличить скорость движения и равномернее распределить количество транспорта на маршрутах», — отмечается в Twitter департамента транспорта Москвы.

Собянин отметил, что турникетная система, введенная в городском транспорте Москвы 14 лет назад, справилась со своей задачей, повысив платежную дисциплину пассажиров. «У нас количество пассажиров, которые оплачивают свой проезд, выросло почти на четверть», — сообщил столичный мэр.

Он уточнил, что культура оплаты проезда в городском транспорте в Москве повышается, люди покупают долгосрочные и безлимитные билеты, оплачивают проезд картой «Тройка». «Люди оплачивают более аккуратно», — отметил мэр.

Количество контролеров на маршрутах, где будут убраны турникеты, будут при этом увеличено, подчеркнул Собянин. Также будет увеличено количество валидаторов (устройств, в которых пассажиры отмечают свой проезд) в автобусах особо большой вместимости, отметил в своем Twitter департамент транспорта Москвы.

Всего на двухсекционные автобусы особо большой вместимости приходится более 20% всего парка городских автобусов Москвы. На улицах столицы работают 1148 таких автобусов и их количество будет расти, отмечается в Twitter департамента транспорта столицы. Эти автобусы с «гармошкой» перевозят более 2 млн пассажиров ежедневно. Всего с 2010 года Москва закупила более 8000 единиц городского транспорта. Но новые автобусы приходится 90% всего парка.

Зачем установили турникеты при Лужкове

Турникеты в городском наземном транспорте Москвы были установлены во времена, когда мэром столицы был Юрий Лужков (занимал этот пост с 1992 по 2010 год). Эксперимент с установкой турникетов начался в Зеленограде в 2001 году и был признан удачным. В наземном транспорте Москвы первые турникеты появились в 2003 году.

Столичное правительство объясняло их установку большим количеством безбилетных пассажиров.

Переоборудование 7630 автобусов, троллейбусов и трамваев муниципального предприятия «Мосгортранс» завершилось в апреле 2006 года. Общие расходы столичного правительства на эту программу за два года составили $94 млн, подсчитал тогда Forbes.

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Выручка с каждого оборудованного турникетом средства транспорта, как подсчитала тогда мэрия, выросла вдвое. Только в 2005 году ополнительные доходы «Мосгортранса» от использования турникетов составили $49 млн. Каждый турникет окупается за два года, а потом начинает приносить чистую прибыль.

Первые годы установкой турникетов и их обслуживанием занималось ООО «Солярис», гендиректором и совладельцем которого была гражданка Великобритании Ольга Вайт. Она получила крайне выгодный заказ (за каждый комплект «турникет плюс считывающее устройство» поставщик получает $7500) без конкурса. Сказалось, должно быть, то обстоятельство, что еще десять лет назад именно Ольга Вайт внедряла новую систему оплаты проезда в московском метрополитене.

Почему обещают убрать турникеты

Наряду с очевидными плюсами для городского бюджета, турникеты в транспорте создавали явные неудобства для пассажиров: время посадки увеличилось с нескольких десятков секунд до 5−7 минут.

В октябре 2010 года мэром Москвы стал Сергей Собянин. В апреле 2011 года заместитель мэра по вопросам транспорта Николай Лямов 14 апреля пообещал, что турникеты в наземном транспорте уже к 2013 году будут убраны и заменены на валидаторы. И для контроля будут введены контролеры-ревизоры.

Источник: РИА "Новости"

Турникеты убраны не были. Тем не менее желание властей Москвы избавиться от турникетов было подтверждено в феврале 2016 года. Тогда стало известно, что на улицах столицы будут работать 150 городских автобусов, в которые не будет турникетов.