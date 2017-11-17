Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Михаил Боярский раскритиковал Ольгу Бузову
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Наряды жены Трампа, подвергшиеся критике общественности
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
Виктория Лопырева стала студенткой
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
5 советов, как сделать ремонт в старой квартире
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Военный переворот в Зимбабве
13:44 (мск), источник: Интерфакс

Госдума разрешила авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам

Закон о «черных списках» дебоширов принят в пятницу в третьем окончательном чтении.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем окончательном чтении закон о предоставлении авиакомпаниям возможности составлять «черные списки» дебоширов и впоследствии отказывать им в перевозке.

В Гражданский кодекс РФ вносится поправка, которая разрешает перевозчику или фирме, которая продает билеты, отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, если этот пассажир внесен в «черный список».

Также поправки в КоАП устанавливают, что копия постановления о назначении административного наказания за «невыполнение лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» подлежит направлению перевозчику, на борту воздушного судна которого было данное административное правонарушение.

Перевозчик, в соответствии с поправками, должен включить дебошира в «черный список» в течение 30 дней после получения решения суда о наложении наказания за административное правонарушение на борту самолета. В этом списке человек будет находиться в течение одного года после вступления в силу постановления о наложении административного наказания.
Читайте также
Штрафы для авиадебоширов приготовились к взлету

Авиакомпания будет обязана пустить на борт «черносписочного» пассажира только в нескольких случаях: если он возвращается в РФ из такого места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из РФ в такое место, куда тоже можно добраться только на самолете.

Также отказать в продаже билета нельзя будет, если хулиган направляется к месту лечения и обратно, либо если он сопровождает инвалида к месту лечения, либо едет на похороны родственника. Все эти причины должны быть подтверждены документально, иначе билет продан не будет.

Кроме того, перевозчик обязан уведомить пассажира о том, что он включен в «черный список».

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь