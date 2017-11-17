Госдума разрешила авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам
Закон о «черных списках» дебоширов принят в пятницу в третьем окончательном чтении.
Закон о «черных списках» дебоширов принят в пятницу в третьем окончательном чтении.
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем окончательном чтении закон о предоставлении авиакомпаниям возможности составлять «черные списки» дебоширов и впоследствии отказывать им в перевозке.
В Гражданский кодекс РФ вносится поправка, которая разрешает перевозчику или фирме, которая продает билеты, отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, если этот пассажир внесен в «черный список».
Также поправки в КоАП устанавливают, что копия постановления о назначении административного наказания за «невыполнение лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» подлежит направлению перевозчику, на борту воздушного судна которого было данное административное правонарушение.
Авиакомпания будет обязана пустить на борт «черносписочного» пассажира только в нескольких случаях: если он возвращается в РФ из такого места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из РФ в такое место, куда тоже можно добраться только на самолете.
Также отказать в продаже билета нельзя будет, если хулиган направляется к месту лечения и обратно, либо если он сопровождает инвалида к месту лечения, либо едет на похороны родственника. Все эти причины должны быть подтверждены документально, иначе билет продан не будет.
Кроме того, перевозчик обязан уведомить пассажира о том, что он включен в «черный список».