Госдума разрешила авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам

Источник: РИА "Новости"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем окончательном чтении закон о предоставлении авиакомпаниям возможности составлять «черные списки» дебоширов и впоследствии отказывать им в перевозке.

В Гражданский кодекс РФ вносится поправка, которая разрешает перевозчику или фирме, которая продает билеты, отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, если этот пассажир внесен в «черный список».

Также поправки в КоАП устанавливают, что копия постановления о назначении административного наказания за «невыполнение лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» подлежит направлению перевозчику, на борту воздушного судна которого было данное административное правонарушение.

Перевозчик, в соответствии с поправками, должен включить дебошира в «черный список» в течение 30 дней после получения решения суда о наложении наказания за административное правонарушение на борту самолета. В этом списке человек будет находиться в течение одного года после вступления в силу постановления о наложении административного наказания.

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Авиакомпания будет обязана пустить на борт «черносписочного» пассажира только в нескольких случаях: если он возвращается в РФ из такого места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из РФ в такое место, куда тоже можно добраться только на самолете.

Также отказать в продаже билета нельзя будет, если хулиган направляется к месту лечения и обратно, либо если он сопровождает инвалида к месту лечения, либо едет на похороны родственника. Все эти причины должны быть подтверждены документально, иначе билет продан не будет.