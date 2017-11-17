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13:50 (мск), источник: СуперОмск

Комиссия определила двух кандидатов в мэры Омска

Сегодня, 17 ноября, состоялся третий этап конкурса по выбору мэра Омска — завершились собеседования с кандидатами.

К концу собеседования претендентов на пост градоначальника осталось 35, за которых и голосовали выборщики. Каждый выборщик мог проголосовать не более чем за двух кандидатов.

В итоге лидерами стали Оксана Фадина и Фридрих Мецлер. Они и проходят на следующий этап конкурса.

Голоса распределились следующим образом:

Алексей Ложкин — 1.

Фридрих Мецлер — 9.

Константин Ткачев — 2.

Оксана Фадина — 11.

Финалом конкурса же станет голосование горсовета, который и определит, кто из двух кандидатов станет мэром Омска. Заседание горсовета состоится 22 ноября.

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