Комиссия определила двух кандидатов в мэры Омска
Сегодня, 17 ноября, состоялся третий этап конкурса по выбору мэра Омска — завершились собеседования с кандидатами.
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Сегодня, 17 ноября, состоялся третий этап конкурса по выбору мэра Омска — завершились собеседования с кандидатами.
К концу собеседования претендентов на пост градоначальника осталось 35, за которых и голосовали выборщики. Каждый выборщик мог проголосовать не более чем за двух кандидатов.
В итоге лидерами стали Оксана Фадина и Фридрих Мецлер. Они и проходят на следующий этап конкурса.
Голоса распределились следующим образом:
Алексей Ложкин — 1.
Фридрих Мецлер — 9.
Константин Ткачев — 2.
Оксана Фадина — 11.
Финалом конкурса же станет голосование горсовета, который и определит, кто из двух кандидатов станет мэром Омска. Заседание горсовета состоится 22 ноября.