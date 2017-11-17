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13:49 (мск), источник: СуперОмск

Бурков пообещал выгнать чиновников из теплых кабинетов

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел совещание по вопросу обманутых дольщиков.

Источник: РИА "Новости"

Руководитель региона заявил, что после митингов дольщиков, вышедших на мороз, он примет меры по отношению к нерадивым чиновникам.

«Те письма, что мне писали дольщики, я получил. Отношение чиновников регионального правительства к народу тоже оценил. В то время, когда я езжу по области, народ стоит с плакатами на морозе и мерзнет, чтобы их услышали и увидели, а у нас чиновники не выходят из теплых кабинетов и не обращаются к людям выяснить, что их побудило выйти на мороз», — сказал Бурков.

Застройщиков, дольщиков и силовиков врио губернатора заверил, что по итогам митингов будут приняты «соответствующие меры». В Омской области существует 21 проблемный дом, в строительство которых вложились 2186 человек.

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