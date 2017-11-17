Бурков пообещал выгнать чиновников из теплых кабинетов
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел совещание по вопросу обманутых дольщиков.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков провел совещание по вопросу обманутых дольщиков.
Руководитель региона заявил, что после митингов дольщиков, вышедших на мороз, он примет меры по отношению к нерадивым чиновникам.
«Те письма, что мне писали дольщики, я получил. Отношение чиновников регионального правительства к народу тоже оценил. В то время, когда я езжу по области, народ стоит с плакатами на морозе и мерзнет, чтобы их услышали и увидели, а у нас чиновники не выходят из теплых кабинетов и не обращаются к людям выяснить, что их побудило выйти на мороз», — сказал Бурков.
Застройщиков, дольщиков и силовиков врио губернатора заверил, что по итогам митингов будут приняты «соответствующие меры». В Омской области существует 21 проблемный дом, в строительство которых вложились 2186 человек.