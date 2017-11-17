Бурков пообещал выгнать чиновников из теплых кабинетов

«Те письма, что мне писали дольщики, я получил. Отношение чиновников регионального правительства к народу тоже оценил. В то время, когда я езжу по области, народ стоит с плакатами на морозе и мерзнет, чтобы их услышали и увидели, а у нас чиновники не выходят из теплых кабинетов и не обращаются к людям выяснить, что их побудило выйти на мороз», — сказал Бурков.