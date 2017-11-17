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13:41 (мск), источник: Forbes.kz

КМА: Ситуация с Асетом Матаевым вызывает тревогу

Казахстанский МедиаАльянс (КМА) продолжает добиваться замены меры наказания для сына Сейтказы Матаева.

Источник: Forbes.kz

После принятия судом решения о досрочном освобождении Сейтказы Матаева КМА вновь поднял вопрос о судьбе Асета Матаева.

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«ОО “Казахстанский МедиаАльянс” приветствует решение Капшагайского городского суда об условно-досрочном освобождении нашего коллеги, председателя Союза журналистов РК Сейтказы Матаева. Мы искренне поздравляем Сейтказы Бейсенгазиевича с этим пусть и предварительным, но долгожданным исходом его непростого дела», — озвучили свою позицию в общественном объединении.

Верховный суд весьма оперативно отреагировал на обращение журналистской общественности. Как отметили в КМА, известие о рассмотрении дела Сейтказы Матаева здесь получили накануне. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин заверил, что дело будет рассмотрено в соответствии с законом.

«Единственное, что по-прежнему вызывает тревогу, — ситуация с сыном Сейтказы Матаева Асетом, о судьбе которого также шла речь в обращении съезда КМА», — отметили в казахстанском МедиаАльянсе.

25 октября Казахстанский МедиаАльянс журналистов написал обращение на имя председателя Верховного суда. В нем делегаты просили Кайрата Мами заменить меры наказания для Сейтказы и Асета Матаевых.

Напомним, что 16 ноября Капшагайским судом Алматинской области было принято решение о досрочном освобождении Сейтказы Матаева. Он был приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Его сын Асет Матаев был осужден к пяти годам лишения свободы. Пересмотр его дела запланирован лишь на февраль 2018 года.

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