КМА: Ситуация с Асетом Матаевым вызывает тревогу
Казахстанский МедиаАльянс (КМА) продолжает добиваться замены меры наказания для сына Сейтказы Матаева.
Казахстанский МедиаАльянс (КМА) продолжает добиваться замены меры наказания для сына Сейтказы Матаева.
После принятия судом решения о досрочном освобождении Сейтказы Матаева КМА вновь поднял вопрос о судьбе Асета Матаева.
«ОО “Казахстанский МедиаАльянс” приветствует решение Капшагайского городского суда об
Верховный суд весьма оперативно отреагировал на обращение журналистской общественности. Как отметили в КМА, известие о рассмотрении дела Сейтказы Матаева здесь получили накануне. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин заверил, что дело будет рассмотрено в соответствии с законом.
«Единственное, что
25 октября Казахстанский МедиаАльянс журналистов написал обращение на имя председателя Верховного суда. В нем делегаты просили Кайрата Мами заменить меры наказания для Сейтказы и Асета Матаевых.
Напомним, что 16 ноября Капшагайским судом Алматинской области было принято решение о досрочном освобождении Сейтказы Матаева. Он был приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Его сын Асет Матаев был осужден к пяти годам лишения свободы. Пересмотр его дела запланирован лишь на февраль 2018 года.