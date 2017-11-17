Чиновникам могут урезать пенсии
Предложенный краевым правительством законопроект коснется небольшого числа чиновников, чьи пенсии превышают 31,5 тыс. рублей.
Предложенный краевым правительством законопроект коснется небольшого числа чиновников, чьи пенсии превышают 31,5 тыс. рублей.
Краевое правительство предложило сократить пенсии для чиновников. Соответствующее предложение внесено в Заксобрание.
Законопроект коснется небольшого числа чиновников, в основном глав муниципалитетов и их заместителей, чьи пенсии превышают установленный губернатором предел в 31,5 тысяч рублей.
Вот одно из мнений парламентариев: неправильно, когда чиновники высокого ранга, проработав на должности максимум 5−10 лет, после ухода на пенсию получают повышенную пенсию, в то время как обычные граждане, проработав 30 лет, получают по 10−15 тысяч рублей.