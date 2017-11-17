Чиновникам могут урезать пенсии

Законопроект коснется небольшого числа чиновников, в основном глав муниципалитетов и их заместителей, чьи пенсии превышают установленный губернатором предел в 31,5 тысяч рублей.

Вот одно из мнений парламентариев: неправильно, когда чиновники высокого ранга, проработав на должности максимум 5−10 лет, после ухода на пенсию получают повышенную пенсию, в то время как обычные граждане, проработав 30 лет, получают по 10−15 тысяч рублей.