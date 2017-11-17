Распоряжение Сильвии Раду в адрес руководителей предприятий
И.о. генпримара столицы Сильвия Раду хочет навести порядок в работе муниципальных предприятий и требует большей ответственности от их администраторов.
И.о. генпримара столицы Сильвия Раду хочет навести порядок в работе муниципальных предприятий и требует большей ответственности от их администраторов.
По ее словам, муниципальные предприятия должны получать прибыль, а не работать в убыток.
«Должен быть четко определенный план. Все предприятия должны работать с прибылью, без потерь. Я обращаюсь ко всем администраторам с просьбой пересмотреть свои финансовые планы, чтобы у нас были прибыльные предприятия. Недопустимо, чтобы они работали в убыток. В таком случае они либо плохо управляются, либо там происходят хищения», — заявила Сильвия Раду.
В то же время она призвала руководителей предприятий составить план развития на следующие пять лет и быть готовыми к тематическим совещаниям с и.о. генпримара.