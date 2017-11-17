Елеусинов рассказал о разговоре с Назарбаевым

Источник: Tengrinews

Елеусинов в интервью отметил, что очень благодарен за то, как хорошо Глава государства относится к спортсменам.

«Елбасы поздравил, спросил про мою семью. Мы были с Баландиным (олимпийский чемпион по плаванию. — Прим. редакции). Он сидел справа, я — слева от Президента. Я поблагодарил Елбасы за такое отношение к спортсменам, он одобрительно похлопал. Я был так рад и горд», — поделился боксер.

Также он вспомнил курьезный момент при передаче флага Нурсултану Назарбаеву.