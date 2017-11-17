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14:44 (мск), источник: Tengrinews

Елеусинов рассказал о разговоре с Назарбаевым

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов в проекте The Эфир рассказал о разговоре с Нурсултаном Назарбаевым, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Елеусинов в интервью отметил, что очень благодарен за то, как хорошо Глава государства относится к спортсменам.

«Елбасы поздравил, спросил про мою семью. Мы были с Баландиным (олимпийский чемпион по плаванию. — Прим. редакции). Он сидел справа, я — слева от Президента. Я поблагодарил Елбасы за такое отношение к спортсменам, он одобрительно похлопал. Я был так рад и горд», — поделился боксер.

Также он вспомнил курьезный момент при передаче флага Нурсултану Назарбаеву.

«(Перед церемонией) Мне сказали, что при передаче флага я должен развернуться к фотокамерам. Когда передавал флаг Елбасы, я развернулся к СМИ и немного “завис”. Президент мне говорит: “Все, все… можешь отпускать”. Мне стало так неловко», — с улыбкой добавил олимпийский чемпион.

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