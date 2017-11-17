Стало известно, кто будет выбирать мэра Самары
В Самаре определились с членами конкурсной комиссии по выборам нового главы города. Напомним, в нее войдут 20 человек: 10 из них выбрал врио губернатора Дмитрий Азаров, 10 — гордума.
В Самаре определились с членами конкурсной комиссии по выборам нового главы города. Напомним, в нее войдут 20 человек: 10 из них выбрал врио губернатора Дмитрий Азаров, 10 — гордума.
В списке от гордумы:
1. Галина Андриянова — председатель думы Самары.
2. Алина Бакаева — депутат городской думы.
3. Анвар Бульхин — почетный гражданин Самары.
4. Наталья Виктор — депутат совета депутатов Октябрьского района, главный врач «Самарской городской больницы № 4».
5. Алексей Дегтев — депутат городской думы шестого созыва.
6. Елена Большакова — управляющий микрорайоном администрации Ленинского района Самары.
7. Максим Оводенко — почетный гражданин Самары.
8. Владимир Пронин — председатель Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
9. Алексей Транцев — член общественной палаты Самарской области.
10. Ирина Цветкова — председатель правления Самарской областной организации Союза журналистов России.
В списке от Азарова, помимо него самого:
1. Виктор Сазонов — председатель Самарской губернской думы.
2. Алла Архипкина — председатель Самарской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».
3. Александр Кирилин — президент регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области».
4. Геннадий Котельников — председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке, председатель совета ректоров вузов региона.
5. Виктор Кудряшов — врио первого заместителя председателя правительства Самарской области.
6. Павел Ожередов — председатель общественной организации «Федерация профсоюзов Самарской области».
7. Алексей Родионов — почетный гражданин Самарской области.
8. Виктор Сойфер — председатель Общественной палаты Самарской области.
9. Ростик Хугаев — председатель совета Союза народов Самарской области.
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Отметим, что требования к кандидатам претерпели некоторые изменения: были сняты ограничения по возрасту (ранее это было от 30 до 65 лет, теперь — от 21 года) и трудовому стажу (необходимо было иметь опыт работы не менее пяти лет на руководящих должностях в области государственного, муниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции).
«Я считаю правильным внести еще одно изменение: убрать конкретизацию высшего профессионального образования кандидата. Сферы государственного, муниципального управления, экономики, финансов и юриспруденции, безусловно, дают необходимые базовые знания. Но этим требованием мы ограничиваем круг потенциальных участников конкурса. Что касается уровня высшего образования, то он должен быть не ниже специалитета или магистратуры. Это требование сохранится», — предложила Галина Андриянова.