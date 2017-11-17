Стало известно, кто будет выбирать мэра Самары

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В списке от гордумы:

1. Галина Андриянова — председатель думы Самары.

2. Алина Бакаева — депутат городской думы.

3. Анвар Бульхин — почетный гражданин Самары.

4. Наталья Виктор — депутат совета депутатов Октябрьского района, главный врач «Самарской городской больницы № 4».

5. Алексей Дегтев — депутат городской думы шестого созыва.

6. Елена Большакова — управляющий микрорайоном администрации Ленинского района Самары.

7. Максим Оводенко — почетный гражданин Самары.

8. Владимир Пронин — председатель Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

9. Алексей Транцев — член общественной палаты Самарской области.

10. Ирина Цветкова — председатель правления Самарской областной организации Союза журналистов России.

В списке от Азарова, помимо него самого:

1. Виктор Сазонов — председатель Самарской губернской думы.

2. Алла Архипкина — председатель Самарской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

3. Александр Кирилин — президент регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области».

4. Геннадий Котельников — председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке, председатель совета ректоров вузов региона.

5. Виктор Кудряшов — врио первого заместителя председателя правительства Самарской области.

6. Павел Ожередов — председатель общественной организации «Федерация профсоюзов Самарской области».

7. Алексей Родионов — почетный гражданин Самарской области.

8. Виктор Сойфер — председатель Общественной палаты Самарской области.

9. Ростик Хугаев — председатель совета Союза народов Самарской области.

Как сообщает пресс-служба гордумы, сам конкурс будет проходить 20 декабря и по необходимости два последующих дня в форме личного собеседования.

Отметим, что требования к кандидатам претерпели некоторые изменения: были сняты ограничения по возрасту (ранее это было от 30 до 65 лет, теперь — от 21 года) и трудовому стажу (необходимо было иметь опыт работы не менее пяти лет на руководящих должностях в области государственного, муниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции).