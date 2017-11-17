Мэрия Арзамаса Нижегородской области опровергает информацию о возможном повышении тарифов водоканала
Нижний Новгород. 17 ноября.
Нижний Новгород. 17 ноября.
По его словам, анонимная информация якобы со ссылкой на ряд депутатов Думы Арзамаса, распространенная ранее в СМИ, не соответствует действительности.
«Более того, информация наносит репутационный вред не только мэру города Михаилу Мухину, но и в целом руководству города, обвиняя их буквально в коррупционной схеме», — добавил он.
В настоящий момент мэрия города готовит иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к лицам, распространившим заведомо ложную информацию, добавил в заключение Владимир Семенов.
В интервью «НТА-Приволжье» мэр Арзамаса Нижегородской области Михаил Мухин в октябре текущего года заявлял, что «мэрия Арзамаса будет делать все, чтобы вынужденно сдерживать рост тарифов на воду».
По его словам, в мае 2017 года ООО «Арзамасский водоканал» направил в региональную службу по тарифам свои предложения об установлении тарифов на коммунальные ресурсы на 2018 год. Для выполнения производственной и инвестиционной программы тариф на холодное водоснабжение предложено увеличить на 37,1%, тариф на водоотведение — на 48,5%.
Оценивая состояние коммунальной сферы в городе и уровень заработной платы населения, органы местного самоуправления города направили в региональную службу по тарифам предложение об увеличении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 107,2%. Это выше, чем ожидаемый уровень по субъекту, но ниже, чем предложения ООО «Арзамасский водоканал».
Одновременно с этим в администрацию города обратилось ООО «Арзамасский водоканал» с предложением о заключении концессионного соглашения на основе инвестиционной программы на 2016−2024 гг., утвержденной министерством строительства, ЖКХ и ТЭК области 15.09.2015.