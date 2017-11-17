«Я не улетаю на Луну»: стали известны прощальные слова омского экс-губернатора Назарова
Их пересказал журналистам руководитель Главного управления информационной политики Сумароков.
Их пересказал журналистам руководитель Главного управления информационной политики Сумароков.
Начальник ГУИП Омской области Станислав Сумароков рассказал журналистам сайта «ВОмске» о том, как уходил в отставку губернатор Виктор Назаров. По словам Сумарокова, Назаров оставил бывшим коллегам шутливое пожелание.
Станислав Сумароков, начальник Главного управления информационной политики Омской области:
— Когда уходил и прощался с аппаратом, с юмором сказал: «Ребята, смотрите бодрее и веселее! Внедряется новая система. Если раньше губернатор мог уйти из этого здания почти только вперёд ногами, то сейчас работает демократический вариант смены власти. Я не улетаю на Луну, буду здесь жить и работать дальше! Всем спасибо и только вперёд!».
Сумароков добавил, что Назаров сейчас мало с кем общается: «Скорее всего, отдыхает, набирается сил».
Напомним, что президент России Владимир Путин отправил Виктора Назарова в отставку 9 октября, временно назначив на его место Александра Буркова. К слову, предшественник Назарова Полежаев был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым. Его сменили в плановом режиме в 2012 году.