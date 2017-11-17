«Я не улетаю на Луну»: стали известны прощальные слова омского экс-губернатора Назарова

Начальник ГУИП Омской области Станислав Сумароков рассказал журналистам сайта «ВОмске» о том, как уходил в отставку губернатор Виктор Назаров. По словам Сумарокова, Назаров оставил бывшим коллегам шутливое пожелание.

Станислав Сумароков, начальник Главного управления информационной политики Омской области:

— Когда уходил и прощался с аппаратом, с юмором сказал: «Ребята, смотрите бодрее и веселее! Внедряется новая система. Если раньше губернатор мог уйти из этого здания почти только вперёд ногами, то сейчас работает демократический вариант смены власти. Я не улетаю на Луну, буду здесь жить и работать дальше! Всем спасибо и только вперёд!».

Сумароков добавил, что Назаров сейчас мало с кем общается: «Скорее всего, отдыхает, набирается сил».