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14:55 (мск), источник: Om1.ru

«Я не улетаю на Луну»: стали известны прощальные слова омского экс-губернатора Назарова

Их пересказал журналистам руководитель Главного управления информационной политики Сумароков.

Начальник ГУИП Омской области Станислав Сумароков рассказал журналистам сайта «ВОмске» о том, как уходил в отставку губернатор Виктор Назаров. По словам Сумарокова, Назаров оставил бывшим коллегам шутливое пожелание.

Станислав Сумароков, начальник Главного управления информационной политики Омской области:

 — Когда уходил и прощался с аппаратом, с юмором сказал: «Ребята, смотрите бодрее и веселее! Внедряется новая система. Если раньше губернатор мог уйти из этого здания почти только вперёд ногами, то сейчас работает демократический вариант смены власти. Я не улетаю на Луну, буду здесь жить и работать дальше! Всем спасибо и только вперёд!».

Сумароков добавил, что Назаров сейчас мало с кем общается: «Скорее всего, отдыхает, набирается сил».

Напомним, что президент России Владимир Путин отправил Виктора Назарова в отставку 9 октября, временно назначив на его место Александра Буркова. К слову, предшественник Назарова Полежаев был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым. Его сменили в плановом режиме в 2012 году. Премьер-министр Путин и президент Медведев посчитали, что главам регионов не следует слишком долго засиживаться на своих постах. Леонид Полежаев был тогда губернатором-супердолгожителем. Он возглавлял регион в течение 22 лет — с 1990 года, хотя названия его должности менялись.

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