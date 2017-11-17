Главой Туапсинского района стал Анатолий Русин
Выборы состоялись17 ноября на 65-й сессии районного совета.
Выборы состоялись17 ноября на 65-й сессии районного совета.
На должность претендовали два кандидата — исполняющий обязанности главы района Анатолий Русин и глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев.
По итогам тайного голосования народные избранники большинством голосов поддержали кандидатуру Анатолия Русина, сообщает
Как ранее сообщал «Югополис», Совет Туапсинского района досрочно прекратил полномочия главы муниципалитета Владимира Лыбанева в связи с его отставкой по собственному желанию после избрания депутатом ЗСК шестого созыва. Это решение было принято 15 сентября на 62-й сессии.