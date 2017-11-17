Главой Туапсинского района стал Анатолий Русин

На должность претендовали два кандидата — исполняющий обязанности главы района Анатолий Русин и глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев.

Как ранее сообщал «Югополис», Совет Туапсинского района досрочно прекратил полномочия главы муниципалитета Владимира Лыбанева в связи с его отставкой по собственному желанию после избрания депутатом ЗСК шестого созыва. Это решение было принято 15 сентября на 62-й сессии.