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14:53 (мск), источник: Югополис

Главой Туапсинского района стал Анатолий Русин

Выборы состоялись17 ноября на 65-й сессии районного совета.

На должность претендовали два кандидата — исполняющий обязанности главы района Анатолий Русин и глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев.

По итогам тайного голосования народные избранники большинством голосов поддержали кандидатуру Анатолия Русина, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как ранее сообщал «Югополис», Совет Туапсинского района досрочно прекратил полномочия главы муниципалитета Владимира Лыбанева в связи с его отставкой по собственному желанию после избрания депутатом ЗСК шестого созыва. Это решение было принято 15 сентября на 62-й сессии.

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