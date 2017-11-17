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16:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пионерском не состоялся конкурс по выбору главы администрации

17 ноября в Пионерском не состоялся конкурс по выбору главы администрации. Об этом «Комсомолке» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Комсомольская правда

— Пока информация неофициальная, — сообщил источник. — Конкурс признан несостоявшимся, в связи с тем, один из участников, заместитель Евгения Михейкина Александр Воронов, снял свою кандидатуру. По положению на рассмотрении комиссии должно быть не менее двух участников, а остался один только Михейкин.

По словам источника, официальное решение комиссии поступит в совет депутатов Пионерского в течение трех дней. Следующий же конкурс сможет состояться только после того, как совет назначит его дату.

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