В Пионерском не состоялся конкурс по выбору главы администрации

— Пока информация неофициальная, — сообщил источник. — Конкурс признан несостоявшимся, в связи с тем, один из участников, заместитель Евгения Михейкина Александр Воронов, снял свою кандидатуру. По положению на рассмотрении комиссии должно быть не менее двух участников, а остался один только Михейкин.