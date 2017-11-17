Первый серийный белорусский легковой GeelyAtlas NL3 сошел с конвейера завода «БелДжи»

Источник: БЕЛТА

Участие в торжественной церемонии открытия нового завода «БелДжи» и запуска серийного производства принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, было создано в 2011 году. В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль. Акционерами «БелДжи» являются ОАО «БелАЗ» (51,49%), Zhejang Jirun Automobile Co., Ltd (33,47%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (9,01%) и CITIC International Investment Limited (6,03%).

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В конце марта 2015 года началось строительство завода мелкоузловой сборки комплектов автомобиля полного цикла. Новое предприятие разместилось между Борисовом и Жодино и заняло площадь около 120 га. Проектная мощность на первом этапе составит 60 тыс. машин в год.

На площадях СП планируются к производству по полному технологическому циклу кроссоверы NL3, NL4 и седан FE3. Все автомобили будут оснащены как механической, так и автоматической коробкой передач и соответствуют экологическому классу Евро-5. Модель NL3 имеет также исполнение с полным приводом.

В октябре 2017 года успешно завершены эксплуатационные испытания оборудования завода по производству автомобилей GeelyAtlas NL3. Проведение эксплуатационных испытаний по модели NL4 запланированы на январь 2018 года, по модели FE3 — на май 2018 года.

Прогнозный объем производства в 2017 году составит около 1,8 тыс. единиц. С 2018 года прогнозируется рост производства и реализации. Предполагается, что объем производства в 2018—2019 годах составит 25 тыс. и 35 тыс. единиц соответственно.