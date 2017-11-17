МИД Украины подтвердил факт задержания Шаройко
Ведомство заявило о том, что принимает все меры для защиты собственного корреспондента «Украинского радио».
Ведомство заявило о том, что принимает все меры для защиты собственного корреспондента «Украинского радио».
МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел Украины в курсе задержания в Беларуси корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко, заявил в пятницу официальный представитель Департамента консульской службы МИД страны Василий Кирилич.
Информация о задержании украинского журналиста появилась в пятницу: об этом заявили в редакции «Украинского радио» и его супруга Елена. В посольстве Украины в Беларуси этот факт не подтверждали, но и не опровергали.
«МИД известно о задержании в Беларуси гражданина Украины. И в этой связи министерство принимает меры по делу защиты прав задержанного гражданина Украины», — заявил представитель Министерства иностранных дел.
Какие конкретно меры принимает МИД страны, не уточняется.
Супруга задержанного журналиста находится в Киеве, где встречается и работает с адвокатами.
Предполагается, что Шаройко задержали три недели назад в Беларуси. По заявлениям его работодателю, журналисту предъявлены обвинения в шпионаже. Комитет госбезопасности отказался комментировать эти данные.