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15:35 (мск), источник: Sputnik.by

МИД Украины подтвердил факт задержания Шаройко

Ведомство заявило о том, что принимает все меры для защиты собственного корреспондента «Украинского радио».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел Украины в курсе задержания в Беларуси корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко, заявил в пятницу официальный представитель Департамента консульской службы МИД страны Василий Кирилич.

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Информация о задержании украинского журналиста появилась в пятницу: об этом заявили в редакции «Украинского радио» и его супруга Елена. В посольстве Украины в Беларуси этот факт не подтверждали, но и не опровергали.

«МИД известно о задержании в Беларуси гражданина Украины. И в этой связи министерство принимает меры по делу защиты прав задержанного гражданина Украины», — заявил представитель Министерства иностранных дел.

Какие конкретно меры принимает МИД страны, не уточняется.

Супруга задержанного журналиста находится в Киеве, где встречается и работает с адвокатами.

Предполагается, что Шаройко задержали три недели назад в Беларуси. По заявлениям его работодателю, журналисту предъявлены обвинения в шпионаже. Комитет госбезопасности отказался комментировать эти данные.

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 МИД Украины подтвердил факт задержания Шаройко
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