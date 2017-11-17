Пресс-секретарем Шойгу стала бывшая журналистка «Звезды» Марковская
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU — Бывший корреспондент телеканала «Звезда» Россияна Марковская стала
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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU — Бывший корреспондент телеканала «Звезда» Россияна Марковская стала
«На должность
В нем отмечается, что Марковская родилась 6 января 1991 года. Она закончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета, затем работала корреспондентом на ГТРК «Владивосток» и телеканале «Звезда».