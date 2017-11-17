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15:54 (мск), источник: Интерфакс

Пресс-секретарем Шойгу стала бывшая журналистка «Звезды» Марковская

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU — Бывший корреспондент телеканала «Звезда» Россияна Марковская стала пресс-секретарем министра обороны РФ Сергея Шойгу, передает радиостанция «Говорит Москва».

«На должность пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу Марковскую назначили 15 ноября», — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нем отмечается, что Марковская родилась 6 января 1991 года. Она закончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета, затем работала корреспондентом на ГТРК «Владивосток» и телеканале «Звезда».

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