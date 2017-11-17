Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия потеряет под Новый год все нефтедоллары
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
На посту первой леди: какие наряды жены Трампа раскритиковали
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
Лавров назвал «прямой ложью» слова постпреда США Никки Хейли
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Мальчик и королева: Галкин поделился фото с женой - СМИ
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Никита Пресняков опубликовал милое послание своей жене
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
15:45 (мск), источник: Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев готовится посетить с визитом Азербайджан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял заместителя премьер-министра Узбекистана Алишера Султанова, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Podrobno.uz

Султанов отметил, что президент Узбекистана считает необходимым полное использование возможностей по развитию двусторонних отношений. Он сказал, что Шавкат Мирзиёев с нетерпением ждет своего визита в Азербайджан, проводится активная подготовительная работа для того, чтобы визит был эффективным и плодотворным. О конкретной дате визита не сообщается.

Говоря о недавно введенной в эксплуатацию железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, Алишер Султанов подчеркнул, что этот проект имеет важное значение для региона.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за теплые слова, выразил удовлетворение от встреч, проведенных с президентом Узбекистана. Глава государства подчеркнул, что братские отношения между странами и народами опираются на общую историю, культуру, языковой фактор.

Ильхам Алиев подчеркнул важность взаимного доверия между главами государств и взаимной поддержки в международных структурах. Глава государства также отметил важность приумножения усилий для расширения торгового оборота, сотрудничества в энергетической, транспортной и других сферах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Шавкат Мирзиёев готовится посетить с визитом Азербайджан
ЕИБ приступает к разработке программы действий в Узбекистане
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии «Дерби Северного Лондона» — это матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхемом», двумя столичными командами, болельщики которых ненавидят друг друга
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь