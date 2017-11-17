Шавкат Мирзиёев готовится посетить с визитом Азербайджан
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял заместителя
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял заместителя
Султанов отметил, что президент Узбекистана считает необходимым полное использование возможностей по развитию двусторонних отношений. Он сказал, что Шавкат Мирзиёев с нетерпением ждет своего визита в Азербайджан, проводится активная подготовительная работа для того, чтобы визит был эффективным и плодотворным. О конкретной дате визита не сообщается.
Говоря о недавно введенной в эксплуатацию железной дороге
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за теплые слова, выразил удовлетворение от встреч, проведенных с президентом Узбекистана. Глава государства подчеркнул, что братские отношения между странами и народами опираются на общую историю, культуру, языковой фактор.
Ильхам Алиев подчеркнул важность взаимного доверия между главами государств и взаимной поддержки в международных структурах. Глава государства также отметил важность приумножения усилий для расширения торгового оборота, сотрудничества в энергетической, транспортной и других сферах.