Шавкат Мирзиёев готовится посетить с визитом Азербайджан

Источник: Podrobno.uz

Султанов отметил, что президент Узбекистана считает необходимым полное использование возможностей по развитию двусторонних отношений. Он сказал, что Шавкат Мирзиёев с нетерпением ждет своего визита в Азербайджан, проводится активная подготовительная работа для того, чтобы визит был эффективным и плодотворным. О конкретной дате визита не сообщается.

Говоря о недавно введенной в эксплуатацию железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, Алишер Султанов подчеркнул, что этот проект имеет важное значение для региона.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за теплые слова, выразил удовлетворение от встреч, проведенных с президентом Узбекистана. Глава государства подчеркнул, что братские отношения между странами и народами опираются на общую историю, культуру, языковой фактор.