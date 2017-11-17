Кудрин рассказал Путину о работе над стратегией развития России

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В пятницу президент работает в Санкт-Петербурге. В первой половине дня он встречался с Кудриным. Кудрин доложил о работе ЦСР по подготовке Стратегии социально-экономического развития страны на период до 2024 года», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин и Кудрин «достаточно детально обсудили ход этой работы».

Фонд ЦСР в конце мая представил президенту Стратегию социально-экономического развития России до 2035 года.