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19:38 (мск), источник: Известия

Кудрин рассказал Путину о работе над стратегией развития России

Президент России Владимир Путин 17 ноября встретился главой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным, который доложил о работе по подготовке стратегии социально-экономического развития России на период до 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В пятницу президент работает в Санкт-Петербурге. В первой половине дня он встречался с Кудриным. Кудрин доложил о работе ЦСР по подготовке Стратегии социально-экономического развития страны на период до 2024 года», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин и Кудрин «достаточно детально обсудили ход этой работы».

Фонд ЦСР в конце мая представил президенту Стратегию социально-экономического развития России до 2035 года.

На прошлой неделе Кудрин высказал мнение о том, что цифровизация станет драйвером новой технологической революции. По мнению главы ЦСР, пришло время показать, что РФ способна производить что-то кроме энергоресурсов.

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