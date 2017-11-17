Кудрин рассказал Путину о работе над стратегией развития России
Президент России Владимир Путин 17 ноября встретился главой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным, который доложил о работе по подготовке стратегии
Президент России Владимир Путин 17 ноября встретился главой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным, который доложил о работе по подготовке стратегии
Об этом сообщил журналистам
«В пятницу президент работает в
Фонд ЦСР в конце мая представил президенту Стратегию
На прошлой неделе Кудрин высказал мнение о том, что цифровизация станет драйвером новой технологической революции. По мнению главы ЦСР, пришло время показать, что РФ способна производить