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17:59 (мск), источник: РИА Крым

Топлива в Крыму хватит до апреля — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Крым полностью готов к отопительному сезону, запасов топлива хватит до середины весны 2018 года. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета РК Валерий Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Система, в принципе, готова. Нет вопросов ни по газу, ни по другим видам топлива. На отопительный сезон — до 1 апреля, по докладу, газ закачен в газохранилища, обеспечен полуостров и углем», — пояснил он.

При этом Аксенов отметил, что есть незначительные трудности с запуском тепла в отдельных регионах, которые связаны с высоким износом оборудования и сетей.

«Больших проблем на сегодняшний день нет. Есть отдельные прорывы в поселках и селах: вопрос стоит об устаревшей системе отопления, которую постепенно надо менять. По последней сводке, которую сегодня принесли, у нас имеются проблемы в Симферополе по нескольким домам, в Феодосии, Ялте и в Нижнегорском районе. Там есть некоторые вопросы, связанные с запуском тепла. Но особых проблем при прохождении отопительного сезона в этом году не будет», — заключил он.

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