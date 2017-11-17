Топлива в Крыму хватит до апреля — Аксенов

«Система, в принципе, готова. Нет вопросов ни по газу, ни по другим видам топлива. На отопительный сезон — до 1 апреля, по докладу, газ закачен в газохранилища, обеспечен полуостров и углем», — пояснил он.

При этом Аксенов отметил, что есть незначительные трудности с запуском тепла в отдельных регионах, которые связаны с высоким износом оборудования и сетей.

«Больших проблем на сегодняшний день нет. Есть отдельные прорывы в поселках и селах: вопрос стоит об устаревшей системе отопления, которую постепенно надо менять. По последней сводке, которую сегодня принесли, у нас имеются проблемы в Симферополе по нескольким домам, в Феодосии, Ялте и в Нижнегорском районе. Там есть некоторые вопросы, связанные с запуском тепла. Но особых проблем при прохождении отопительного сезона в этом году не будет», — заключил он.