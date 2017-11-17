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17:04 (мск), источник: РБК

Пресс-секретарем Шойгу стала тележурналистка Россияна Марковская

Выпускница ДВФУ, журналист «Звезды» и РЕН ТВ стала пресс-секретарем министра обороны Сергея Шойгу. По словам источника РБК в Минобороны, ее предшественница ушла в декрет.

Министр обороны Сергей Шойгу назначил своим личным пресс-секретарем Россияну Марковскую, которая работала корреспондентом и ведущей на ГТРК «Владивосток», телеканалах «Звезда» и РЕН ТВ. Об этом Марковская рассказала ТАСС.

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По ее словам, приказ о ее назначении датирован 15-м ноября.

Она родилась 6 января 1991 года, передает агентство. Марковская окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета.

В конце 2012 года Сергей Шойгу, ставший министром обороны, назначил своим пресс-секретарем Дарью Затулину — она была его представителем, когда Шойгу занимал пост губернатора Московской области (май-ноябрь 2012). По словам источника РБК в Минобороны, Затулина ушла в декрет, и ее должность заняла Марковская.

В пресс-службе Минобороны в ответ на звонок РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении Марковской. РБК направил письменный запрос в Минобороны России.

На телеканале «Звезда» Марковская, в частности, в сентябре 2015 года сделала репортаж о «российском ховерборде», а также взяла интервью у боксера Роя Джонса, пообещав научить его русскому языку. Работая на РЕН ТВ, пообщалась с музыкантами из группы «Рондо», которые пришли на шоу к Захару Прилепину.

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