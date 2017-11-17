Пресс-секретарем Шойгу стала тележурналистка Россияна Марковская
Выпускница ДВФУ, журналист «Звезды» и РЕН ТВ стала
Выпускница ДВФУ, журналист «Звезды» и РЕН ТВ стала
Министр обороны Сергей Шойгу назначил своим личным
По ее словам, приказ о ее назначении датирован 15-м ноября.
Она родилась 6 января 1991 года, передает агентство. Марковская окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета.
В конце 2012 года Сергей Шойгу, ставший министром обороны, назначил своим
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На телеканале «Звезда» Марковская, в частности, в сентябре 2015 года сделала репортаж о «российском ховерборде», а также взяла интервью у боксера Роя Джонса, пообещав научить его русскому языку. Работая на РЕН ТВ, пообщалась с музыкантами из группы «Рондо», которые пришли на шоу к Захару Прилепину.