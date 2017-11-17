Пресс-секретарем Шойгу стала тележурналистка Россияна Марковская

Министр обороны Сергей Шойгу назначил своим личным пресс-секретарем Россияну Марковскую, которая работала корреспондентом и ведущей на ГТРК «Владивосток», телеканалах «Звезда» и РЕН ТВ. Об этом Марковская рассказала ТАСС.

По ее словам, приказ о ее назначении датирован 15-м ноября.

Она родилась 6 января 1991 года, передает агентство. Марковская окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета.

В конце 2012 года Сергей Шойгу, ставший министром обороны, назначил своим пресс-секретарем Дарью Затулину — она была его представителем, когда Шойгу занимал пост губернатора Московской области (май-ноябрь 2012). По словам источника РБК в Минобороны, Затулина ушла в декрет, и ее должность заняла Марковская.

В пресс-службе Минобороны в ответ на звонок РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении Марковской. РБК направил письменный запрос в Минобороны России.