12 прокуроров в Казахстане уволили после проверок

Источник: Tengrinews

Сообщается, что в июне 2017 года управление внутренней безопасности Генеральной прокуратуры преобразовано в департамент. Штат увеличен вдвое, с шести до 13 сотрудников. В подразделение принимаются сотрудники с большим опытом работы по линии следствия. В департаменте создана группа спецпрокуроров, которые сами расследуют уголовные дела. 12 прокуроров были уволены по отрицательным мотивам.

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«Департамент в этом году провел 191 проверочное мероприятие. К различным видам ответственности привлечены 93 прокурора. Из них: уволены по отрицательным мотивам — 12, освобождены от занимаемых должностей — шесть, объявлено о неполном служебном соответствии — 15 сотрудникам. Остальные привлечены к дисциплинарной ответственности различной степени. Большая часть сотрудников, а именно 40 прокуроров, привлечены за нарушения Кодекса чести», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, только в этом году уголовные дела зарегистрированы в отношении десяти сотрудников, семь из которых занимали руководящие должности.

«Двое уже осуждены, три дела в суде и пять — расследуются спецпрокурорами. В то время как за пять предыдущих лет вместе взятых в отношении прокуроров было заведено лишь семь уголовных дел», — добавили в Генеральной прокуратуре.

Также сообщается, что многие сотрудники прокуратуры уволились по собственному желанию после того, как были повышены требования и кардинально изменилось содержание работы прокуратуры.