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17:43 (мск), источник: РИА Крым

В декабре в Ялте еще раз попробуют назначить главу администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Депутаты Ялтинского горсовета проголосовали за проведение конкурса на замещение должности главы администрации города 18 декабря. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе муниципального органа.

Решение принято на внеочередной сессии горсовета.

Членами конкурсной комиссии назначены управляющий делами горсовета Наталья Исаева, начальник отдела обеспечения деятельности управления организационно-правового обеспечения горсовета Ольга Калашникова, ялтинские депутаты Екатерина Качко и Лери Сванидзе.

Документы будут приниматься до 11 декабря включительно.

Также на сессии утвержден порядок проведения конкурса.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 31 октября главой администрации Ялты была назначена Елена Сотникова, ее кандидатуру единогласно поддержали 24 присутствующих на сессии депутата. Однако 3 ноября на сайте правительства Крыма появился документ, в котором значилось, что на 55-ую внеочередную сессию горсовета выносится вопрос об отмене решения о ее назначении. Причины такого решения указаны не были. 7 ноября на внеочередной сессии городского совета данное решение было отменено.

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