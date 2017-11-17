В декабре в Ялте еще раз попробуют назначить главу администрации

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 31 октября главой администрации Ялты была назначена Елена Сотникова, ее кандидатуру единогласно поддержали 24 присутствующих на сессии депутата. Однако 3 ноября на сайте правительства Крыма появился документ, в котором значилось, что на 55-ую внеочередную сессию горсовета выносится вопрос об отмене решения о ее назначении. Причины такого решения указаны не были. 7 ноября на внеочередной сессии городского совета данное решение было отменено.