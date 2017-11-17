В Самаре комиссия Совета Федерации проверила готовность объектов к ЧМ-2018

Источник: AFP 2017

Сенаторы проверили подготовку города к турниру. Помимо стадиона «Самара Арена», они посетили областную клиническую больницу имени Середавина, осмотрели центр спортивной подготовки сборных команд региона и ряд знаковых городских объектов.

Глава региона Дмитрий Азаров и члены Совета Федерации оценили ход работ. Они осмотрели площадку строительства и детально ознакомились с технической стороной процесса. О строящейся арене рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика «Самара Арены» Сергей Пономарев.

Работы на стадионе идут практически круглосуточно. За прошедшие две недели был завершен важнейший этап работ — раскружаливание купола, а временные опоры были демонтированы.

Сейчас заканчивается нанесение финишного слоя антикоррозийной защиты металлоконструкций и продолжается окраска фасада, пояснили подрядчики. Строители готовят монтаж козырька. Планируется, что он будет сделан уже в ближайшее время. Также идет установка кресел.

Скоро должны приступить к обустройству газона. Его подготовка, по словам подрядчиков, процесс непростой. Но они уверяют, что в запланированные сроки уложатся. «Мы осмотрели стадион, и теперь у нас нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок. Но активная фаза работ еще продолжается. Думаю, что при приемке объекта задержек не будет, — заявил руководитель временной комиссии СФ по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Андрей Кутепов. — Видно, что в городе идет подготовка к приему гостей. В Самаре приводится в порядок дорожная сеть, ремонтируются фасады, налаживается освещение, проводится благоустройство территории».

В рамках подготовки большое внимание уделяется и тому, чтобы болельщики во время проведения матчей чувствовали себя безопасно.

«Безопасность граждан при проведении спортивных и других мероприятий — это одна из основных задач государства, которое призвано ее обеспечить. Силовые ведомства готовятся к проведению чемпионата мира и сумеют сделать все, чтобы чемпионат мира по футболу прошел без эксцессов, — отметил член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Виктор Озеров. — Помимо подготовки самого чемпионата мира, мы еще должны подготовить своего зрителя. Чемпионат мира по футболу оставит богатое наследие, и не только в плане инфраструктуры. Опыт проведения Кубка Конфедераций 2017 года показывает, что болельщик наш меняется, а раз меняется болельщик, значит, меняется и атмосфера на стадионах, значит, появляется меньше предпосылок для противоправных действий, меняется культура боления».

Затем сенаторы направились в Самарскую областную больницу им. Середавина. Учреждение станет главной медплощадкой во время проведения матчей ЧМ-2018 в Самаре. Как рассказал главный врач СОКБ Дмитрий Купцов, готовить больницу к футбольному первенству начали еще три года назад. В настоящее время она практически соответствует требованиям ФИФА и международным стандартам оказания медицинской помощи.

В медучреждении отремонтировали многие отделения, а также оснастили их высокотехнологичным оборудованием. Сенаторы осмотрели помещения приемного отделения сосудистого центра, операционный блок и др.

Как заметил Дмитрий Купцов, идет постоянный обмен опытом с медучреждениями городов, которые будут принимать чемпионат мира. Самарские врачи, например, побывали в Татарстане и Краснодарском крае. В больнице работает много молодых врачей и интернов. Часть из них будет работать на самарских объектах мундиаля.

Медики региона продолжают готовиться к особому режиму работы во время чемпионата мира по футболу. К занятиям привлечено более 200 человек. В программе обучения — экстренная и неотложная помощь, психология, английский язык и физподготовка. Комиссия положительно отозвалась о состоянии дел больницы в вопросах подготовки к чемпионату мира.

Сенаторы также посетили центр спортивной подготовки сборных команд региона, где пообщались с тренерами и спортсменами. Как считает Андрей Кутепов, одна из задач сенаторов — оказывать поддержку спортсменам и тренерам.

По словам членов Совета Федерации, тренеры-наставники c 1 января 2018 года лишаются статуса педагогических работников, а вместе с ним льгот, которые полагаются учителям, — дополнительных дней к отпуску, а в ряде случаев и надбавок к заработной плате. А это, как полагают сенаторы, может привести к оттоку специалистов из государственных спортшкол.

Их интересовало мнение работников центра по этому вопросу, и они провели беседы с наставниками юных спортсменов. Вскоре начнется дополнительное обсуждение этого вопроса.

Также во время бесед говорили о дальнейшем использовании спортивных объектов, построенных и реконструированных к чемпионату мира. «Важно сохранить наследие мундиаля, сделать все возможное, чтобы оно приносило пользу. Для этого нужно привлекать молодых людей на стадионы и спортивные площадки», — отметил Кутепов.