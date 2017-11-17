Объем промышленного производства в Нижегородской области планируется увеличить почти до 1,5 трлн. рублей в 2020 году

Источник: РИА "Новости"

«Естественно, мы должны этот фундамент укрепить и создать условия для дальнейшего роста промышленности. Объем промышленного производства в регионе надо увеличить почти до полутора триллионов рублей в 2020 году», — поручил он, добавив, что для решения этой задачи важно активнее использовать меры федеральной поддержки и привлекать дополнительные средства федерального бюджета.

«В частности, это меры поддержки экспорта. На 2018 год есть уже одобренные федеральные программы. Прошу предприятия активнее обращаться в Российский экспортный центр и региональный минпром для получения поддержки», — отметил Глеб Никитин, посоветовав промышленникам активно включиться в работу с формируемой федеральным минпромторгом государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

«Одна из задач этой системы — продвижение продукции отечественных предприятий на российском рынке, чтобы заказчики, в том числе государственные, могли лучше познакомиться с возможностями промышленности страны. Наполнение системы продолжается, и тот регион, который более активно воспользуется этой возможностью, выиграет в конкурентной борьбе. По сути, это позволит расширить сбыт, получить дополнительные доходы», — заявил он.

На отчетно-выборном собрании НАПП Глеб Никитин подписал соглашение о взаимодействии правительства области с НАПП и Торгово-промышленной палатой региона.

Глава региона также отметил, что в настоящее время в процессе детализации находится программа развития промышленности в Нижегородской области до 2020 года. В ней конкретизируются плановые показатели роста производства.