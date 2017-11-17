Назарбаев отправил телеграмму Жээнбекову
Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что с новым главой Кыргызстана продолжат «работу для развития традиционных отношений братства и сотрудничества».
Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что с новым главой Кыргызстана продолжат «работу для развития традиционных отношений братства и сотрудничества».
АСТАНА, 17 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, передает Sputnik Кыргызстан.
В четверг, 16 ноября, Жээнбекову исполнилось 59 лет.
«Примите мои искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения. Уверен, что мы совместно продолжим работу для развития традиционных отношений братства и сотрудничества. Пусть Ваши благие дела будут плодотворными, а энергия — неиссякаемой. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия», — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой был распространен
Сооронбай Жээнбеков был избран президентом 15 октября. Инаугурация назначена на 24 ноября.
Отношения Казахстана и Кыргызстана в последнее время осложнились. Причиной для этого послужили резкие высказывания уходящего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который обвинил Казахстан во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию. В этот период начались проблемы на