Назарбаев отправил телеграмму Жээнбекову

«Примите мои искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения. Уверен, что мы совместно продолжим работу для развития традиционных отношений братства и сотрудничества. Пусть Ваши благие дела будут плодотворными, а энергия — неиссякаемой. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия», — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой был распространен пресс-службой президента Кыргызстана.

Отношения Казахстана и Кыргызстана в последнее время осложнились. Причиной для этого послужили резкие высказывания уходящего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который обвинил Казахстан во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию. В этот период начались проблемы на кыргызско-казахстанском участке границы. Власти Казахстана в целях борьбы с «серым импортом» усилили контроль за ввозом товаров и транзита из Кыргызстана.