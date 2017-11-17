Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Дюжев рассказал о связи с Жанной Фриске и трагедии в семье
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
После смерти мужа Демидова узнала об измене, тайне "Зимней вишни"
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
Дубцова появилась на премии в Кремле в платье с разрезом – СМИ
«Молчал 3 года?»: Архарова судится с Башаровым
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8Скончался Михаил Задорнов
17:45 (мск), источник: РИА Новости

Участковые Кубани будут работать совместно с казаками на постоянной основе

КРАСНОДАР, 17 ноя — РИА Новости. Механизм совместной работы участковых с казаками на постоянной основе разработают на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: РИА Новости

Взаимодействие на постоянной основе участковых с казаками предложил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе краевого съезда участковых уполномоченных полиции в пятницу.

По словам главы Кубани, край считается одним из самых стабильных и безопасных регионов России, в том числе благодаря работе участковых.

«На каждом из вас большая нагрузка, и в курортный сезон она увеличивается в разы, превышает все нормативы. В некоторых станицах на одного участкового приходится по пять, а иногда и по семь тысяч человек. Это звено сегодня объективно нуждается в усилении», — приводятся в сообщении слова Кондратьева.

По его словам, следует продумать механизм работы участковых с казаками, которая сегодня ведется, но не на постоянной основе. «Уверен, усиление этого подразделения полиции, подчеркиваю, опытными казаками, поможет вывести работу на новый уровень. Казаки знают, кто и чем живет на их земле», — сказал Кондратьев.

Кроме того, в семи районах края выделены дополнительные помещения для размещения участковых, в 16 муниципалитетах — денежные средства на укрепление материально-технической базы.

В России 17 ноября отмечают День участковых уполномоченных полиции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Участковые Кубани будут работать совместно с казаками на постоянной основе
В Сочи отремонтируют пострадавшее от пожара общежитие за две недели
Пресс-секретарем Шойгу стала тележурналистка Россияна Марковская
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии «Дерби Северного Лондона» — это матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхемом», двумя столичными командами, болельщики которых ненавидят друг друга
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь