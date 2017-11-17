УФАС выдало Думе Нижнего Новгорода предупреждение за ограничение мест установки рекламных конструкций

Источник: РИА "Новости"

В частности, изменения пресекают возможность размещения рекламных конструкций не в красных линиях. Также вводится ограничение на установку конструкций только на земельных участках, с разрешенным использованием «земельные участки (территории) общего пользования» или «автомобильный транспорт».

Отмечается, что законом о рекламе определена возможность предоставления равного доступа к праву размещения рекламных конструкций на земельных участках (а также на зданиях или ином недвижимом имуществе) независимо от форм собственности данных земельных участков. Кроме того, органам местного самоуправления запрещается осуществлять бездействие, которое может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Таким образом, территориальный орган ФАС России предупредил городскую Думу Нижнего Новгорода о необходимости принятия мер по внесению изменений в спорный нормативный правовой акт.