Парламент одобрил отставку судьи ВСП

Судья уволился по личным причинам. В 2003 году Геннадий Николаев был назначен судьей и заместителем председателя Кишиневской апелляционной палаты, с 2007 года работает в Высшей судебной палате.

После его отставки власти объявили конкурс на должность судьи ВСП. Кандидаты смогут подать заявки об участии в конкурсе в Высший совет магистратуры в 20-дневный срок со дня публикации объявления в «Официальном мониторе».