Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
После смерти мужа Демидова узнала об измене, тайне "Зимней вишни"
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Дубцова появилась на премии в Кремле в платье с разрезом – СМИ
«Молчал 3 года?»: Архарова судится с Башаровым
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8Скончался Михаил Задорнов
17:54 (мск), источник: Noi.md

Парламент одобрил отставку судьи ВСП

Сегодня Геннадия Николаева освободили от должности судьи Высшей судебной палаты, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Судья уволился по личным причинам. В 2003 году Геннадий Николаев был назначен судьей и заместителем председателя Кишиневской апелляционной палаты, с 2007 года работает в Высшей судебной палате.

После его отставки власти объявили конкурс на должность судьи ВСП. Кандидаты смогут подать заявки об участии в конкурсе в Высший совет магистратуры в 20-дневный срок со дня публикации объявления в «Официальном мониторе».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Появилась другая версия документального фильма «История Молдовы»
Пресс-секретарем Шойгу стала тележурналистка Россияна Марковская
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии «Дерби Северного Лондона» — это матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхемом», двумя столичными командами, болельщики которых ненавидят друг друга
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь