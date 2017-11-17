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18:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Александру Лукашенко подарили электромобиль Geely

Но не тот, который собрали руками умельцев из Академии наук, а машину китайского производства.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 17 ноября, Александр Лукашенко торжественно открыл новый белорусско-китайский завод по производству автомобилей Geely. После официальной церемонии руководители китайских компаний подарили Александру Лукашенко электромобиль Geely, который пока не производится в Беларуси. Президент заверил, что обязательно протестирует машину, тем более ему есть с чем сравнить ее: ранее глава государства уже опробовал возможности электрокара Tesla.

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При этом Александр Лукашенко отметил, что еще лучшим подарком для него станет организация выпуска в Беларуси надежных электромобилей.

Напомним, в конце лета белорусские ученые показали электромобиль, который они построили самостоятельно. За основу они взяли кузов автомобиля Geely — самого первого собранного в Беларуси экземпляра. Прокатившись на этой машине, заместитель премьер-министра Владимир Семашко сказал:

— Разницы я не почувствовал: что едешь на Audi А8, что на этой машине.

Сразу после этого за руль сел корреспондент «Комсомолки». Его впечатления оказались совершенно иными: машина «не едет». Давишь «тапку в пол»: проходит две секунды, после этого автомобиль начинает неспешно разгоняться. До серийных импортных электромобилей, типа Nissan Leaf или KIA Soul EV, еще далеко.

Многие решили, что белорусские ученые попросту изобретают велосипед, ведь китайская компания Geely уже давно выпускает электромобиль Emgrand EV с запасом хода в 330 километров. Вероятно, именно такую модель подарили Александру Лукашенко.

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