Александру Лукашенко подарили электромобиль Geely

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 17 ноября, Александр Лукашенко торжественно открыл новый белорусско-китайский завод по производству автомобилей Geely. После официальной церемонии руководители китайских компаний подарили Александру Лукашенко электромобиль Geely, который пока не производится в Беларуси. Президент заверил, что обязательно протестирует машину, тем более ему есть с чем сравнить ее: ранее глава государства уже опробовал возможности электрокара Tesla.

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При этом Александр Лукашенко отметил, что еще лучшим подарком для него станет организация выпуска в Беларуси надежных электромобилей.

Напомним, в конце лета белорусские ученые показали электромобиль, который они построили самостоятельно. За основу они взяли кузов автомобиля Geely — самого первого собранного в Беларуси экземпляра. Прокатившись на этой машине, заместитель премьер-министра Владимир Семашко сказал:

— Разницы я не почувствовал: что едешь на Audi А8, что на этой машине.

Сразу после этого за руль сел корреспондент «Комсомолки». Его впечатления оказались совершенно иными: машина «не едет». Давишь «тапку в пол»: проходит две секунды, после этого автомобиль начинает неспешно разгоняться. До серийных импортных электромобилей, типа Nissan Leaf или KIA Soul EV, еще далеко.