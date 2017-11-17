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18:13 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поручил правительству и руководству Минской области заняться развитием Жодино

17 ноября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Борисовский район поручил правительству и губернатору Минской области заняться развитием Жодино, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства обратил внимание, что в Жодино и его окрестностях расположены мощные производства, а значит, в город будут переезжать новые специалисты с семьями. В этой связи он поручил привести этот населенный пункт в порядок и вплотную заняться вопросами строительства жилья.

Этот вопрос был поднят и во время общения Президента с представителями трудового коллектива СЗАО «БелДжи» после торжественного открытия предприятия.

«Я поручил правительству и губернатору, чтобы мы посмотрели на Жодино. Уже как-то не очень смотрится этот городок даже на фоне районных центров. Архитекторы займутся этим, нарисуют город, каким он должен быть, к весне. Надо привести Жодино в порядок, это задача всем тем, кто будет работать на этой площадке — от “БелДжи” до БелАЗа», — подчеркнул Александр Лукашенко.

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