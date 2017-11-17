Мирзиёев отправится с историческим четырехдневным визитом в Южную Корею
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической,
Глава нашего государства также встретится со Спикером Национальной Ассамблеи и
По итогам визита ожидается принятие Президентами Республики Узбекистан и Республики Корея Совместного заявления о всестороннем углублении стратегического партнерства, а также подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных документов, коммерческих соглашений и контрактов, предусматривающих укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.