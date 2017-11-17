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18:27 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев отправится с историческим четырехдневным визитом в Южную Корею

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22—25 ноября 2017 года по приглашению Президента Мун Чжэ Ина посетит с государственным визитом Республику Корея.

Источник: Podrobno.uz

В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, обменяться мнениями по региональной и международной проблематике. .

Глава нашего государства также встретится со Спикером Национальной Ассамблеи и Премьер-министром Республики Корея, посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием руководителей ведущих экономических и финансовых структур двух стран.

По итогам визита ожидается принятие Президентами Республики Узбекистан и Республики Корея Совместного заявления о всестороннем углублении стратегического партнерства, а также подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных документов, коммерческих соглашений и контрактов, предусматривающих укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

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