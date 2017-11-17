Мирзиёев отправится с историческим четырехдневным визитом в Южную Корею

Источник: Podrobno.uz

В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, обменяться мнениями по региональной и международной проблематике. .

Глава нашего государства также встретится со Спикером Национальной Ассамблеи и Премьер-министром Республики Корея, посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием руководителей ведущих экономических и финансовых структур двух стран.