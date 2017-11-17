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18:45 (мск), источник: Noi.md

Красносельский обвиняет Додона в нарушении Конституции РМ

Президент Игорь Додон нарушает Конституцию Республики Молдова, когда предлагает федерализацию страны. Об этом лидер Тирасполя Вадим Красносельский заявил в интервью «Независимой газете».

Источник: Noi.md

«На основании законов Приднестровья всякий политический диалог [с Кишиневом] исключен. Никто не имеет права (по Конституции) говорить о политическом урегулировании на сегодняшний день. А Молдова по Конституции — унитарное государство. И тоже не имеет права на политический диалог, касающийся, например, федерации. Додон, кстати, четыре раза менял свою позицию: вначале он говорил о федерации, потом об автономии, потом об особом статусе, и теперь — снова о федерации», — сказал Красносельский.

Кроме того, Красносельский уверен, что политическое урегулирование конфликта невозможно.

«Если говорить о политическом урегулировании, надо имплементировать правовые системы двух сторон. Но это невозможно. Наш народ к этому не готов, и наши законодатели (депутаты Верховного совета) тоже. К тому же в этом плане нет политической воли со стороны Молдовы. Вывод: к политическому диалогу никто сегодня не готов», — заявил он.

Напомним, неделю назад Красносельский заявил, что так называемые власти Тирасполя не подписали бы «Меморандум Козака — 2», если бы им предложили.

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