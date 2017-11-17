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21:51 (мск), источник: РИА Новости

Собранные Пентагоном данные об интернет-пользователях стали общедоступны

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Облачные хранилища с собранными Пентагоном данными об интернет-пользователях оказались в свободном доступе, сообщает компания в области кибербезопасности UpGuard.

Источник: РИА Новости

По данным экспертов фирмы, данные содержали миллиарды сообщений из социальных сетей, комментариев на новостных порталах и форумах, которые удалось собрать центральному и тихоокеанскому командованиям за восемь лет. Многие записи были сделаны гражданами США. Большая часть комментариев уже были удалены с сайтов, где изначально были опубликованы.

Как отмечают специалисты, данные скорее всего были получены в ходе операции по сбору разведанных, так или иначе связанных с проблемами безопасности на Ближнем Востоке, в Азии и южной части тихоокеанского региона, например, ситуацией в Ираке и Пакистане.

Тем не менее, эксперты не смогли четко определить задачи военных при сборе данных, так как сообщения в основном не содержат каких-либо подозрительных высказываний. По оценке UpGuard, находка «вызывает вопросы о защите личной информации в интернете, а также о праве свободно выражать свои убеждения в сети».

Хранилища были созданы частным подрядчиком Пентагона компанией VendorX.

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Во время загрузки произошла ошибка.
1 ноября© Ньюстюб
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