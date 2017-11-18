«Опозорил честь». Избившего «Народного участкового» Воронежской области депутата уволят
Правда народного избранника и его новую любовь не видели уже три дня.
Правда народного избранника и его новую любовь не видели уже три дня.
Народного избранника, который напал на «Народного участкового» Воронежской области, уволят. Об этом 17 ноября сообщили в администрации села Каширское. Кстати, депутат оказался по совместительству личным водителем главы населённого пункта.
Напомним, следственный комитет накануне сообщил о возбуждении уголовного дела. Как сообщается, депутат напал на полицейских, которых вызвала его сожительница. Она сообщила, что её бьют. Правда, когда приехали правоохранители, женщина бросилась с кулаками на них самих.
Молчаливый, спокойный, нареканий к работе никогда не было. В Каширской администрации скандально прославившегося народного избранника могут вспомнить только добрым словом. О том, что он способен поднять на
Глава администрации между тем пока за рулём служебного авто ездит сам. Народный избранник по совместительству ещё и его водитель. Телефон у того, правда, недоступен, а на работе мужчина вот уже три дня не появлялся.
— Вопросов не возникало, работал нормально. Никаких проблем не было. А что случилось — непонятно. Но он опозорил депутатскую честь. Под таким надо подводить черту, — рассказал глава Каширского сельского поселения Сергей Усов.
Любовная драма, которая в итоге закончилась избиением полицейских, случилась в этом доме, как рассказывают соседи. Его жительница позвонила в дежурную часть и сообщила, что её бьёт сожитель. На место тут же приехали участковый и дознаватель. Правда, таким гостям дебошир, к тому же еще и нетрезвый, оказался не рад. Он с кулаками бросился на участкового. Его сожительница решила, видимо, поддержать, и напала на дознавателя.
Чем и как закончилась драка — история умалчивает. Известно, что один из пострадавших — это победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый». Максим Стряпчих служит уже пять лет. Только в этом году она раскрыл более 30 преступлений. Местные жители, говорят, его ценят и уважают. Но, судя по всему, не все.
— Для меня быть участковым это огромный простор для помощи людям и возможность реализовать себя в служении родному Отечеству, — ранее рассказывал Максим Стряпчих.
Сам участковый, говорят, после драки попал в госпиталь ведомства, но сейчас с ним все хорошо. Он ушёл в отпуск. А вот возлюбленных уже три дня не видели соседи. В доме у женщины горит свет, но дверь никто не отрывает.
А вот сам народный избранник, говорят, официально женат. С новой любовью, он, видимо, познакомился на работе — одно время трудились вместе, но потом её уволили — не подошла на должность. Такая же участь теперь, судя по всему, ждёт и мужчину. Народные избранники уже заявили, что провинившегося депутата совета намерены лишить полномочий и исключить из партии. Следственный комитет между тем уже возбудил уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Возлюбленным грозит до 5 лет лишения свободы.