В преддверии разрешенных митингов Навальный уехал из России
Алексей Навальный уехал в Европу вместо проведения региональных митингов, которые должны были состояться в Пензе и Саранске в эти выходные. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Алексей Навальный уехал в Европу вместо проведения региональных митингов, которые должны были состояться в Пензе и Саранске в эти выходные. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Телеканал сообщил также, что Навальному региональные власти разрешили провести митинги в Саранске 18 и 19 ноября и в Пензе 18, 19 и 20 ноября, однако в последний момент заявки на эти акции отозвали сами организиторы.
Многие СМИ и политологи предполагают, что действия Навального связанны с тем, что разрешенные властями митинги ему не интересны, поскольку санкционированные акции остаются практически незамеченными, например, на митинг в Астрахани пришло около 350 человек, а в Тамбове не более 250.
Ранее волонтер его московского штаба Александр Туровский заявлял, что Навальный призывает своих сторонников участвовать в несанкционированных акциях и устраивать провокации.
«Навальный очень любит повторять “Один за всех, и все за одного!”. Хороший лозунг, но сам он придерживается только второй его части. Мы для него — пехота, ресурс, который можно пустить в расход ради политической борьбы», — рассказал Туровский.
Ранее портал iz.ru сообщал, что Алексей Навальный 22 октября вышел на свободу после 20 суток административного ареста, назначенного ему за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций.