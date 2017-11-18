Ростуризм предупредил об угрозах терактов в праздники в Европе и США
Федеральное агентство по туризму предупредило о повышенной вероятности совершения терактов в крупных городах Европы и США в рождественские и новогодние каникулы.
Федеральное агентство по туризму предупредило о повышенной вероятности совершения терактов в крупных городах Европы и США в рождественские и новогодние каникулы.
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Весной этого года ведомство призывало россиян не посещать без крайней необходимости Великобританию. Объяснялось это уровнем угрозы терактов, который объявили местные власти после теракта на концерте в Манчестере.
Утром 17 ноября с предупреждением об угрозе терактов в Европе в период праздников выступил Государственный департамент США. Там особо напомнили о нападении боевика в Берлине 19 декабря прошлого года, когда экстремист на грузовике въехал на территорию рождественского базара. Тогда жертвами террориста стали 12 человек.
В новогоднюю ночь на 1 января 2017 года выходец их Узбекистана Абдулкадир Машарипов вошел в клуб Reina и открыл огонь из автомата по посетителям. Погибли 39 человек, 69 пострадали.