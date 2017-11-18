Ростуризм предупредил об угрозах терактов в праздники в Европе и США

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, о возможной повышенной вероятности террористических актов в крупных городах Европы и США информировал Ситуационно-кризисный центр МИД России. В этой связи ведомство призвало туроператоров информировать своих клиентов о возможном наличии угрозы.

«Ростуризм призывает туристов, планирующих в новогодние праздники отдых в вышеобозначенных странах, учитывать риски при поездках», — говорится в сообщении.

Весной этого года ведомство призывало россиян не посещать без крайней необходимости Великобританию. Объяснялось это уровнем угрозы терактов, который объявили местные власти после теракта на концерте в Манчестере.

Утром 17 ноября с предупреждением об угрозе терактов в Европе в период праздников выступил Государственный департамент США. Там особо напомнили о нападении боевика в Берлине 19 декабря прошлого года, когда экстремист на грузовике въехал на территорию рождественского базара. Тогда жертвами террориста стали 12 человек.