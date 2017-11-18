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05:30 (мск), источник: РБК

Госдеп одобрил отправку ракет Patriot в Польшу за $10,5 млрд

Государственный департамент США одобрил поставку Пентагоном в Польшу противоракетных систем Patriot. Общая сумма сделки оценивается в $10,5 млрд.

Источник: Reuters

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Министерства обороны США, Госдеп дал согласие на поставку в Польшу противоракетных систем Patriot. Общая сумма сделки составляет $10,5 млрд.

Сделка предполагает отправку в восточную Европу 16 систем запуска, четырех радаров, контрольных станций, программного оборудования, а также 208 ракет Patriot, произведенных компанией Raytheon.

Помимо этого контракт обязывает Польшу согласиться на обслуживание систем представителями США: как государственными служащими, так и работающими по контракту.

В Raytheon агентству Reuters сообщили, что итоговая сумма контракта может корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Окончательная цифра будет сформирована после контактов с правительствами США и Польши.

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В Пентагоне подчеркнули, что в случае финального утверждения сделки Польша сможет проводить совместные учения с другими членами Североатлантического альянса: Нидерландами, Германией, Испанией и Грецией. Все эти страны имеют на вооружении ракеты Patriot.

Окончательное разрешение на поставку ракет должен дать Конгресс, поскольку по закону законодательный орган обязан дать согласие на поставку передового военного оборудования.

В августе министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что стремление Варшавы разместить батареи комплексов ПВО Patriot связано с планами России по перевооружению ракетной бригады в Калининградской области. «Российские ракеты уже там размещены, а у нас до сих пор нет системы ПВО, чтобы в случае возможной атаки защитить себя», — заявил он газете «Коммерсантъ».

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12 октября 2016© Ньюстюб
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