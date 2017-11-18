Госдеп одобрил отправку ракет Patriot в Польшу за $10,5 млрд
Государственный департамент США одобрил поставку Пентагоном в Польшу противоракетных систем Patriot. Общая сумма сделки оценивается в $10,5 млрд.
Государственный департамент США одобрил поставку Пентагоном в Польшу противоракетных систем Patriot. Общая сумма сделки оценивается в $10,5 млрд.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Министерства обороны США, Госдеп дал согласие на поставку в Польшу противоракетных систем Patriot. Общая сумма сделки составляет $10,5 млрд.
Помимо этого контракт обязывает Польшу согласиться на обслуживание систем представителями США: как государственными служащими, так и работающими по контракту.
В Raytheon агентству Reuters сообщили, что итоговая сумма контракта может корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Окончательная цифра будет сформирована после контактов с правительствами США и Польши.
В Пентагоне подчеркнули, что в случае финального утверждения сделки Польша сможет проводить совместные учения с другими членами Североатлантического альянса: Нидерландами, Германией, Испанией и Грецией. Все эти страны имеют на вооружении ракеты Patriot.
Окончательное разрешение на поставку ракет должен дать Конгресс, поскольку по закону законодательный орган обязан дать согласие на поставку передового военного оборудования.
В августе министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что стремление Варшавы разместить батареи комплексов ПВО Patriot связано с планами России по перевооружению ракетной бригады в Калининградской области. «Российские ракеты уже там размещены, а у нас до сих пор нет системы ПВО, чтобы в случае возможной атаки защитить себя», — заявил он газете «Коммерсантъ».