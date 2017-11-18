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03:02 (мск), источник: РИА Новости

Боевики ИГ* заминировали почти каждое здание в центре Ракки перед уходом

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Боевики террористической группировки «Исламское государство"* заминировали в центре сирийской Ракки практически каждое строение, сообщил в своем аккаунте в Twitter cпецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Бретт Макгурк.

Источник: AP 2017

«Террористы ИГ* оставили взрывчатку почти в каждом строении в центре города, чтобы не допустить возвращения (нормальной) жизни», — написал Макгурк, разместив в подтверждение своих слов фотографию главной городской больницы, где «на прошлой неделе погиб отважный сирийский сапер, прошедший подготовку в коалиции». По словам представителя президента США, «по городу остается много работы».

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Он сообщил, что США, учитывая сложности в возрождающейся после ИГ* Ракке, призвали партнеров по коалиции увеличить и ускорить меры по стабилизации.

Коалиция США проводит в Сирии операцию против ИГ* с августа 2014 года без разрешения официального Дамаска. Россия с сентября 2015 года проводит операцию по просьбе властей Сирии. Коалиция во главе с США проводит операцию против ИГ* и на территории Ирака.

В конце октября «Сирийские демократические силы» объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ* при поддержке коалиции во главе с США. Операция по освобождению проходила с июня.

«Факты»: США эвакуировали несколько тысяч боевиков при освобождении Ракки
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14 ноября© Ньюстюб
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