Боевики ИГ* заминировали почти каждое здание в центре Ракки перед уходом

Источник: AP 2017

«Террористы ИГ* оставили взрывчатку почти в каждом строении в центре города, чтобы не допустить возвращения (нормальной) жизни», — написал Макгурк, разместив в подтверждение своих слов фотографию главной городской больницы, где «на прошлой неделе погиб отважный сирийский сапер, прошедший подготовку в коалиции». По словам представителя президента США, «по городу остается много работы».

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Он сообщил, что США, учитывая сложности в возрождающейся после ИГ* Ракке, призвали партнеров по коалиции увеличить и ускорить меры по стабилизации.

Коалиция США проводит в Сирии операцию против ИГ* с августа 2014 года без разрешения официального Дамаска. Россия с сентября 2015 года проводит операцию по просьбе властей Сирии. Коалиция во главе с США проводит операцию против ИГ* и на территории Ирака.