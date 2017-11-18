Россия заблокировала расследование ООН о химатаках в Сирии

Источник: Reuters

Как сообщает агентство Reuters, Россия наложила вето на предложенный Японией технический документ, предусматривающий продолжение расследования химической атаки в Сирии. Вопрос на голосовании поддержали 12 членов Совета безопасности ООН. Делегация Китая воздержалась, а представитель Боливии выступил против.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя рассказал агентству «РИА Новости», что Москва согласится на продление расследования «лишь в случае исправления фундаментальных недостатков в работе комиссии».

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Это уже не первый случай наложения вето Москвой на резолюции ООН по расследованию химической атаки в Сирии. То же самое деле делегация России сделала 24 октября.

США отреагировали на голосование заявлением постпреда США при ООН Никки Хейли. По ее словам, «Россия тратит время и стремится положить конец усилиям по поиску виновных в химической атаке».

17 ноября Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химатак в Сирии. Против выступили семь стран, включая США, Францию, Великобританию.

В США, настаивают на том, что режим сирийского президента Башара Асада использовал зарин во время химатаки в городе Хан-Шайхуне, которая произошла 4 апреля 2017 года. Тогда жертвами бомбардировки стали, по разным данным, от 80 до более 100 человек.