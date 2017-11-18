В Хабаровске обсудили реформу госконтроля в формате Открытого правительства
Бизнес избавят от излишних проверок.
Бизнес избавят от излишних проверок.
В Хабаровске состоялось публичное обсуждение правоприменительной практики Дальневосточного управления Ростехнадзора в рамках масштабной реформы государственных контрольных и надзорных органов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ее цель — снижение административного давления на бизнес, оптимизация контрольных процедур. Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.
Диалог с
Ежегодно инспекторы Ростехнадзора страны обнаруживают 800 тысяч нарушений. Понятно, что не все из них представляют опасность для жизни и здоровья людей. Именно поэтому это ведомство первым реализует принцип
В ходе обсуждения отмечалось, что нынешняя система госконтроля имеет репрессивный, палочный характер по отношению к предпринимателям. Сейчас существует 2 млн требований к бизнесу по 160 видов контроля и надзора. В год в стране реализуется полмиллиона плановых проверок и миллион внеплановых. Президент Владимир Путин поручил сократить число внеплановых проверок на треть. Основные результаты реформы бизнес должен почувствовать уже в ближайшее время, хотя она долгосрочная и рассчитана до 2024 года.
— Начиная со следующего года мы приступаем к использованию
Если нарушение обнаружено впервые, и оно незначительное, то инспектор не должен накладывать самые жесткие штрафы. Со следующего года будет применяться новая система оценки эффективности их работы, не по количеству проверок и штрафов, а по снижению смертности, ущерба и вреда.
— Нынешняя открытая площадка и организована для того, чтобы бизнес, власть и контролирующие органы нашли понимание друг с другом, — сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — У нас есть дорожная карта сокращения количества проверок, и мы ее выполняем. Снижение административного давления на бизнес — наш главный приоритет. Хабаровский край — промышленный и мы заинтересованы в повышении эффективности работы наших предприятий, безопасности производственного процесса. Уверен, что и предпринимательское сообщество здесь должно пойти навстречу. Конечно, нам не нужны проверки ради проверок, они должны остаться только там, где речь идет о жизни и здоровье людей, о промышленной безопасности.