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09:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске обсудили реформу госконтроля в формате Открытого правительства

Бизнес избавят от излишних проверок.

В Хабаровске состоялось публичное обсуждение правоприменительной практики Дальневосточного управления Ростехнадзора в рамках масштабной реформы государственных контрольных и надзорных органов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ее цель — снижение административного давления на бизнес, оптимизация контрольных процедур. Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Диалог с бизнес-сообществом и представителями контрольных органов возглавили куратор федерального проекта — министр Российской Федерации по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов и руководитель Федеральной службы Ростехнадзора Алексей Алёшин. Участие в дискуссии принял губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Ежегодно инспекторы Ростехнадзора страны обнаруживают 800 тысяч нарушений. Понятно, что не все из них представляют опасность для жизни и здоровья людей. Именно поэтому это ведомство первым реализует принцип риск-ориентированного контроля. То есть, проверять только предприятия с опасными производствами. В итоге, если раньше контроль осуществлялся на 290 тысячах объектах, то теперь их осталось только 9 тысяч.

В ходе обсуждения отмечалось, что нынешняя система госконтроля имеет репрессивный, палочный характер по отношению к предпринимателям. Сейчас существует 2 млн требований к бизнесу по 160 видов контроля и надзора. В год в стране реализуется полмиллиона плановых проверок и миллион внеплановых. Президент Владимир Путин поручил сократить число внеплановых проверок на треть. Основные результаты реформы бизнес должен почувствовать уже в ближайшее время, хотя она долгосрочная и рассчитана до 2024 года.

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— Начиная со следующего года мы приступаем к использованию чек-листов, в рамках которых будут систематизированы и изложены основные требования к бизнесу, — сказал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. — Инспекторы из начальников, которые проверяют и наказывают, должны превратиться в партнеров, которые помогают предпринимателям предотвратить несчастные случаи. Это и есть новая модель отношений, иная культура взаимоотношений с бизнесом.

Если нарушение обнаружено впервые, и оно незначительное, то инспектор не должен накладывать самые жесткие штрафы. Со следующего года будет применяться новая система оценки эффективности их работы, не по количеству проверок и штрафов, а по снижению смертности, ущерба и вреда.

 — Нынешняя открытая площадка и организована для того, чтобы бизнес, власть и контролирующие органы нашли понимание друг с другом, — сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — У нас есть дорожная карта сокращения количества проверок, и мы ее выполняем. Снижение административного давления на бизнес — наш главный приоритет. Хабаровский край — промышленный и мы заинтересованы в повышении эффективности работы наших предприятий, безопасности производственного процесса. Уверен, что и предпринимательское сообщество здесь должно пойти навстречу. Конечно, нам не нужны проверки ради проверок, они должны остаться только там, где речь идет о жизни и здоровье людей, о промышленной безопасности.

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